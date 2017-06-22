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The Wall Street Journal уволила журналиста за связи с торговцем оружием

Общество
22 июня, 1:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Джей Соломон, по данным AP, участвовал в бизнес-деятельности компании Denx, которую основал бизнесмен иранского происхождения Фархад Азима, занимающийся, в частности, торговлей оружием

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская газета Wall Street Journal (WSJ) уволила одного из своих ведущих корреспондентов, специализирующихся на внешней политике, Джея Соломона за нарушение журналистской этики и участие в коммерческих сделках от лица компании, основанной бизнесменом иранского происхождения и занимавшейся в том числе торговлей оружием. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

По его данным, Соломон участвовал в бизнес-деятельности компании Denx, которую основал предприниматель и авиационный магнат Фархад Азима, занимающийся, в частности, торговлей оружием и оказывающий услуги по его транспортировке в том числе для ЦРУ. Как удалось выяснить AP, Азима предложил Соломону 10% акций в Denx в обмен на посреднические услуги при осуществлении сделок, связанных с продажей оружия и разведтехники иностранным государствам.

"Мы обескуражены действиями Джея Соломона и его необдуманными поступками", - заявил агентству представитель WSJ Стив Северингхаус. По его словам, издание проводит проверку в отношении действий корреспондента, однако уже сейчас ясно, что Соломон "нарушил как журналистские этические нормы, так и стандарты", установленные газетой.

AP отмечает, что связи между Соломоном и Азимой вскрылись после обнародования нескольких тысяч внутренних документов Denx, которые, по словам бизнесмена, были украдены хакерами. Как рассказали агентству двое экс-сотрудников ЦРУ, сотрудничавших с Denx, Соломон был вовлечен в обсуждение готовившихся сделок между предпринимателем и рядом иностранных государств. Так, в одном из писем, датированном апрелем 2015 года, Азима предложил Соломону выступить посредником в заключении с правительством ОАЭ контракта на сумму $725 млн, касавшегося авиационной техники для сбора развединформации в Иране, Сирии, Ираке и Йемене. Была ли осуществлена данная сделка, не сообщается, однако, по данным агентства, компания Denx долго не просуществовала и была закрыта в 2016 году.

Кроме того, изучив документы, AP выяснило, что одна из рекламных компаний, с которыми работал Азима, предложила, чтобы Соломон написал статью, где бизнесмен намеренно был бы представлен в выгодном свете. Был ли написан такой материал, не уточняется. В то же время журналист, сотрудничая с Азимой в предпринимательской области, продолжал использовать его в качестве источника информации для написания статей в WSJ, в частности, об иранском бизнесе.

Соломон в свою очередь заявил AP, что он "никогда не намеревался" вести бизнес с Азимой. "Однако я понимаю, что из электронных писем и разговоров между мной и господином Азимой, вероятно, можно сделать вывод, что я был вовлечен в некоторые тревожные действия", - указал журналист, заявив, что приносит WSJ свои извинения.

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