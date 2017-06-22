Военные историки намерены восстановить самолет ТБ-3, упавший в Арктике в 1942 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Исследователи Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа нашли в Тиманской тундре (Ненецкий автономный округ) и доставили в хранилище под Петербургом тяжелый бомбардировщик ТБ-3, потерпевший аварию в 1942 году. Для начала работ по его восстановлению подыскивают удобное место. Об этом рассказал ТАСС исследователь Павел Филин.

"Мы хотим создать небольшой музей в ангаре, где будем вести работы по восстановлению самолета. Посетители смогут наблюдать этот процесс", - рассказал он, уточнив, что сейчас группа ищет подходящую территорию, где можно было бы возвести ангар и развернуть реставрационные работы.

Его коллега Маргарита Емелина рассказала о попытках восстановить историю этого самолета по архивам. "На данный момент известно, что самолет погиб в апреле 1942 года. В Гатчинском военном архиве и Архиве военно-морского ведомства сведений о нем не оказалось. Проверяем версию о его принадлежности сухопутным частям", - рассказала она.

Музей истории арктической авиации

Сохранившихся и музефицированных самолетов этого типа больше нет. Именно это и подвигло историков Военно-исторического центра начать проект по восстановлению ТБ-3. Небольшой макет такого самолета можно увидеть в Музее Арктики и Антарктики, так как самолеты этого типа приспосабливались для работ в Арктике с 1936 года, когда советская Арктическая авиация заявила о себе трансполярными перелетами, яркими спасательными операциями.

"Этот самолет был собран в 1933 году, он найден в арктической зоне, поэтому мы видим его интереснейшим экспонатом, раскрывающим историю Арктической авиации", - полагает Филин.

Восстановление самолета, по оценке Павла Филина, займет 3-4 года. У него хорошо сохранился корпус и крылья, двигатели отсутствуют. При восстановлении исследователи рассчитывают, что смогут довести его до хорошего экспозиционного состояния, а может быть даже и поднять в воздух.

Самолет нашли в труднодоступном районе Тиманской тундры. Исследователи предполагают, что он мог перевозить людей (вместимость до 10 мест), документы, предметы снабжения из аэропорта Нарьян-Мар в аэропорт Ягодник или в обратном направлении. "Признаков участия в бою с немцами мы не обнаружили, а расположение самолета чуть в стороне от транспортного коридора может указывать на плохую погоду как причину аварии", - отметила Маргарита Емелина.

Как нашли самолет

По словам собеседницы агентства, местные оленеводы знали о самолете с момента падения. Постепенно информация стала доступна краеведам, а от них исследователям из Петербурга. Побывать на месте аварии исследователям удалось в 2008 году, а перевезти самолет на склад под Петербургом смогли лишь нынешней весной.

Краеведы записали и передали историкам рассказы очевидцев о том, что видели в госпитале шесть членов экипажа ТБ-3, однако, по мнению Маргариты Емелиной, эта версия требует перепроверки, так как вблизи от места аварии был найден еще один похожий самолет, но в гораздо худшей сохранности, не пригодный для воссоздания.