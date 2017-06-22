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Память героев, первыми принявших удар фашистов, почтили в Брестской крепости

Общество
22 июня, 5:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, июня. /ТАСС

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии

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МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. В День памяти и скорби в Брестской крепости на рассвете почтили память защитников цитадели на митинге-реквиеме на площади Церемониалов. В нем приняли участие делегации городов-побратимов, ветераны, молодежь, воины местного гарнизона, а также участники бронепробега Союзного государства "Дорога мужества".

Вспомнили всех

Как и 76 лет назад утреннюю тишину над Бугом нарушили нарастающий гул вражеских самолетов, доносившийся из мощных динамиков. Затем зазвучал голос Левитана, который сообщал о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков. Минутой молчания почтили память о тех, кто принес на алтарь Победы свою жизнь. По традиции на речную гладь Буга опущены венки с горящими свечами, цветы и венки возложены к Вечному огню и надгробиям солдатских могил.

Последний мирный день

Еще днем в среду в Бресте на главной пешеходной улице города была воссоздана атмосфера последнего предвоенного мирного дня 1941 года. В духе начала 40-х годов ХХ века оформили торговые объекты и сценические площадки. Отовсюду звучали песни предвоенного времени, играл духовой оркестр. По городу прогуливались с семьями военные в форме солдат и офицеров Брестского гарнизона образца 1941 года.

Так началась война

Но уже в пять часов утра на территории Кобринского укрепления состоялась масштабная военно-историческая реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом. Более 450 ее участников из 11 стран старались донести до зрителей трагизм и ужасы первых дней войны, воссоздать самые яркие эпизоды двухнедельной обороны крепости, подвиг защитников погранзаставы.

Марш-бросок на бронетехнике

Участие в мероприятиях в Бресте принимают и участники бронепробега "Дороги мужества", старт которому был дан 17 июня в Москве на Поклонной горе. Более 20 отреставрированных старых военных автомобилей (БТР-152, БРДМ-20) проехали через российские города Одинцово, Голицыно, Можайск, Вязьма, Смоленск. Белорусская часть маршрута пролегла через Оршу, Минск, Брест. "Мы преодолеем порядка 2,5 тыс. км, примем участие в 20 мероприятиях на территории России и Белоруссии", - отметил председатель общественной организации "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин.

По его словам, главная цель участников бронепробега - отдать дань памяти героям, сражавшимся за Родину во время Великой Отечественной войны. "Данная акция примечательна тем, что объединяет как частных лиц, владельцев демилитаризованной техники, так и волонтеров, ветеранов и всех граждан России и Белоруссии, - сказал он. - У всех нас общая история, общие ценности, которые базируются на незыблемых понятиях: память, культура, Родина".

Бессмертный гарнизон

В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости, бессмертный гарнизон - воины более 30 национальностей бывшего СССР, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц мужественно сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

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