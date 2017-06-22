Бакалавры ДВФУ первыми на Дальнем Востоке сдадут экзамен по стандартам WorldSkills Russia

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Первокурсники Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) первыми на Дальнем Востоке сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, на котором будут смоделированы производственные ситуации для демонстрации студентами своих умений, сообщает в четверг пресс-служба ДВФУ.

"Мы решили опробовать этот формат в высшем образовании и проведем экзамен как промежуточный срез знаний первокурсников. Наша цель - чтобы предприятия получали выпускников, готовых выполнять производственные задачи без обучения на месте и реализовать собственные проекты", - цитируются в сообщении слова директора департамента среднего профобразования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаила Сивцева.

Первый экзамен с 26 по 28 июня будут сдавать первокурсники по компетенции "Инженерный дизайн CAD", он позволит отработать механизм, чтобы в течение следующего учебного года ввести в ДВФУ экзамены по нескольким компетенциям. Во время экзамена студенты продемонстрируют свои умения и навыки; оценивать участников будут независимые эксперты, в том числе из числа сотрудников предприятий. Согласно стандарту WorldSkills Russia, выпускник должен выполнять производственные задачи, понимать весь технологический цикл, подстраивать свои знания и умения под потребности рынка.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. Чемпионаты WorldSkills проходят в России уже несколько лет.

В марте этого года Владивосток стал местом проведения регионального чемпионата WorldSkills: 169 ребят - жители Приморского и Хабаровского краев - соревновались в более чем в 20 компетенция, в том числе таких как сварочные технологии, электромонтаж, ремонт автомобилей, ресторанный бизнес и туризм. ДВФУ стал площадкой для соревнований педагогов начальной школы и дошкольного образования.