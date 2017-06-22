"Ъ": Россотрудничество уделит внимание развитию русского языка в ближнем зарубежье

Обладминистрация опровергла слухи об отставке Тулеева с поста главы Кемеровской областиПолитика 22 июня, 7:34
Бобровский, Кучеров и Панарин попали в символические сборные сезона НХЛСпорт 22 июня, 7:34
Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" обменял права на Гусева в "Вегас"Спорт 22 июня, 6:52
Генконсульству Японии в Хабаровске подарили буддийский алтарь для поминовения усопшихОбщество 22 июня, 6:38
Нападающий "Эдмонтона" Макдэвид признан лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 6:13
"Ъ": Касперский не намерен превращать "Лабораторию" в семейный бизнесЭкономика и бизнес 22 июня, 5:20
Сергей Бобровский назван лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17Спорт 22 июня, 5:18
"Вегас" выбрал Емелина на драфте расширения НХЛСпорт 22 июня, 5:04
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции АфганистанаМеждународная панорама 22 июня, 4:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россотрудничество как соисполнитель федеральной целевой программы "Русский язык" начало перераспределять средства на продвижение русского языка за границей, ориентируясь в первую очередь на ближнее зарубежье. Об этом глава агентства Любовь Глебова рассказала в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ".
"Сейчас меняется соотношение распределяемых средств на ближнее и дальнее зарубежье. В ближнее зарубежье мы начинаем вкладывать больше по объективным причинам. Например, в Киргизии сдают итоговую аттестацию на русском языке, в Таджикистане не хватает учителей, которые могут преподавать на русском. Поэтому на данный момент в ближнем зарубежье - там, где привыкли к тому, что за русский язык отвечает Россия, - есть потребность, чтобы наша страна помогала поддерживать всю инфраструктуру", - сказала она.
"Конечно, это не очень логичный процесс, но я считаю, что это наше конкурентное преимущество - это история, которая связывала нас много-много лет. И очень мало прошло времени, чтобы мы перестали этим пользоваться", - добавила Глебова, отметив, что в рамках ФЦП, основным заказчиком которой выступает Минобрнауки, Россотрудничеству на развитие русского языка за рубежом выделяется около 300 млн рублей в год.
Подтвердив, что траты на дальнее зарубежье сократились, руководитель агентства отметила, что расходы на него оптимизируются и компенсируются переходом на самоокупаемость: так, если раньше центры дополнительного образования Россотрудничества предоставляли учебники бесплатно, сегодня деньги вкладываются, "чтобы обучать людей организовывать образовательный процесс, правильно расходовать те деньги, которые им приносят потребители, и это уже самоокупаемая история". "Мы не отдаем деньги безвозвратно: мы вкладываем их в знания тех людей, которые пополняют базу изучающих русский язык", - заключила Глебова.