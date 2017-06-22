"Ъ": Россотрудничество уделит внимание развитию русского языка в ближнем зарубежье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россотрудничество как соисполнитель федеральной целевой программы "Русский язык" начало перераспределять средства на продвижение русского языка за границей, ориентируясь в первую очередь на ближнее зарубежье. Об этом глава агентства Любовь Глебова рассказала в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас меняется соотношение распределяемых средств на ближнее и дальнее зарубежье. В ближнее зарубежье мы начинаем вкладывать больше по объективным причинам. Например, в Киргизии сдают итоговую аттестацию на русском языке, в Таджикистане не хватает учителей, которые могут преподавать на русском. Поэтому на данный момент в ближнем зарубежье - там, где привыкли к тому, что за русский язык отвечает Россия, - есть потребность, чтобы наша страна помогала поддерживать всю инфраструктуру", - сказала она.

"Конечно, это не очень логичный процесс, но я считаю, что это наше конкурентное преимущество - это история, которая связывала нас много-много лет. И очень мало прошло времени, чтобы мы перестали этим пользоваться", - добавила Глебова, отметив, что в рамках ФЦП, основным заказчиком которой выступает Минобрнауки, Россотрудничеству на развитие русского языка за рубежом выделяется около 300 млн рублей в год.

Подтвердив, что траты на дальнее зарубежье сократились, руководитель агентства отметила, что расходы на него оптимизируются и компенсируются переходом на самоокупаемость: так, если раньше центры дополнительного образования Россотрудничества предоставляли учебники бесплатно, сегодня деньги вкладываются, "чтобы обучать людей организовывать образовательный процесс, правильно расходовать те деньги, которые им приносят потребители, и это уже самоокупаемая история". "Мы не отдаем деньги безвозвратно: мы вкладываем их в знания тех людей, которые пополняют базу изучающих русский язык", - заключила Глебова.