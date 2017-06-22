Генконсульству Японии в Хабаровске подарили буддийский алтарь для поминовения усопших

ХАБАРОВСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Японское "Общество дружбы Япония-Россия" передало в дар Генеральному консульству Японии в Хабаровске буддистсткий алтарь для поминовения усопших. Алтарь был использован в четверг для проведения церемонии поминовения умерших в СССР японских военнопленных, передает корр. ТАСС из Мемориального парка мира, где она состоялась.

"Церемония поминовения проводится в рамках проекта "Молитва за мир между Японией и Россией", призванного почтить память всех павших в минувших войнах с обеих сторон, молясь за вечный мир и новую эпоху в японо-российских отношениях и посвященного 25-летию образования общества дружбы", - сказал перед началом церемонии председатель Международной молодежной палаты Японии и правления общества, гендиректор компании "Фукудзюэн" Фукуи Масаоки.

Он напомнил, что в 2016 году общество провело церемонию поминовения памяти русских солдат, попавших в плен во время русско-японской войны и умерших в Японии на русских воинских кладбищах в г. Идзумиоцу (Осака) 23 августа и в г. Мацуэ (префектура Эхимэ) 28 сентября. "В Хабаровск члены общества привезли специальный алтарь (постамент) для проведения церемоний поминовения, который приобрело к его 25-летию министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Его мы подарим Генеральному консульству в Японии", - рассказал Фукуи Масаоки.

Буддийскую панихиду в Мемориальном парке мира в память об умерших на территории СССР японских военнопленных провел заместитель председателя общества, настоятель храмов Сэйун-дзи и Дзёрин-дзи дзэн-буддийской школы "Сото" г-н Миура Синсукэ. В ее ходе все присутствовавшие на церемонии участники с российской и японской стороны приняли участие в обряде воскурения благовоний в память об усопших. На самом алтаре-постаменте были выложены фрукты и поставлены бутылки с вином. В завершение церемонии с молитвой к предкам - словами о мире и новом пути Японии - обратился генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларинова напомнила собравшимся о кровопролитной Второй мировой войне, о том, как российская сторона поддерживает усилия японских граждан по сохранению памяти об умерших в СССР соотечественниках и пожелала всем мира и добра в соседских отношениях двух стран.

Мемориальный парк мира в Хабаровске был построен по инициативе японской стороны в 1995 году, в год 50-летия окончания Второй мировой войны. Сюда приезжают помянуть своих предков, погибших в СССР, их дети и внуки. "Общество дружбы Япония-Россия" создано в 1991 году в качестве одной из структур Международной молодёжной палаты Японии и с тех пор на протяжении 26 лет постоянно занимается укреплением связей между Японией и Россией.