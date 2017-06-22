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Состояние Амана Тулеева после операции оценивается как удовлетворительное

Общество
22 июня, 7:20 дата обновления: 22 июня, 7:30 UTC+3

Состояние стабильное, самочувствие нормальное, заявил замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой

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КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Состояние здоровья 73-летнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которому была проведена операция на позвоночнике, оценивается как удовлетворительное, он находится в больнице в Кемерове, сообщил замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

"Состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций", - сказал он. По его словам, Тулеев находится с 11 июня в кемеровской больнице им. Подгорбунского.

По словам Цоя, лечение губернатору было приписано в октябре 2016 года, но Тулеев сдвинул его график на май. "В мае в одной из клиник Германии была проведена операция: сложная и специфическая с использование металлоконструкций", - сказал замгубернатора. Он добавил, что операция длилась 9 часов.

"Возникло осложнение в виде пневмонии. (…) Усилиями докторов и самого пациента с этими осложнениям справились, пневмонию купировали", - добавил Цой.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку. В пресс-службе обладминистрации ТАСС подтвердили, что Тулееву сделали операцию на позвоночнике. Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года.

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