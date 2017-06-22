Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На улицах Москвы появился виртуальный двойник Толстого

Общество
22 июня, 7:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Москвичи и гости города могут повстречать классика на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото" пополнилось новым 3D-персонажем: теперь москвичи и гости города могут повстречать на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице виртуальную копию Льва Толстого. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Именно там разместили специальные метки, позволяющие с помощью приложения "Узнай Москву" рассмотреть со всех сторон, сфотографировать цифрового Толстого, а также сделать с ним селфи", - приводятся на сайте слова руководителя проекта Сергея Шакрыла. Фигура писателя в подпоясанной кушаком белой рубахе и заправленных в высокие сапоги брюках представлена в двух позах: "Лев Толстой стоит ровно, опустив руки вдоль тела, или показывает жест "виктория", который является не только символом победы, но и мира".

Отмечается, что увидеть 3D-классика можно рядом с описанным в "Войне и мире" как дом Ростовых д. 52 на Поварской улице, д. 9 на улице Воздвиженке (находившееся там здание стало прототипом дома "старика Болконского") и около Государственного музея Л.Н. Толстого на Пречистенке.

Сейчас в приложении больше десяти двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин и Федор Достоевский.

Задача запущенного в 2015 году игрового приложения "Узнай Москву Фото" с виртуальными двойниками - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна в том числе на английском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
3
Девочка сломала позвоночник в детском лагере в Новосибирской области
4
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Сотрудники МВД Киргизии заблокировали здание, в котором находятся отель и отделения СМИ РФ
7
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
Темы дня
Загрузка...
Реклама