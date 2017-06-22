На улицах Москвы появился виртуальный двойник Толстого

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото" пополнилось новым 3D-персонажем: теперь москвичи и гости города могут повстречать на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице виртуальную копию Льва Толстого. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Именно там разместили специальные метки, позволяющие с помощью приложения "Узнай Москву" рассмотреть со всех сторон, сфотографировать цифрового Толстого, а также сделать с ним селфи", - приводятся на сайте слова руководителя проекта Сергея Шакрыла. Фигура писателя в подпоясанной кушаком белой рубахе и заправленных в высокие сапоги брюках представлена в двух позах: "Лев Толстой стоит ровно, опустив руки вдоль тела, или показывает жест "виктория", который является не только символом победы, но и мира".

Отмечается, что увидеть 3D-классика можно рядом с описанным в "Войне и мире" как дом Ростовых д. 52 на Поварской улице, д. 9 на улице Воздвиженке (находившееся там здание стало прототипом дома "старика Болконского") и около Государственного музея Л.Н. Толстого на Пречистенке.

Сейчас в приложении больше десяти двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин и Федор Достоевский.

Задача запущенного в 2015 году игрового приложения "Узнай Москву Фото" с виртуальными двойниками - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна в том числе на английском языке.