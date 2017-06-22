Кабмин вносит в Госдуму законопроект, совершенствующий порядок оплаты госуслуг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона, наделяющего многофункциональные центры (МФЦ) полномочиями принимать средства в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На сегодняшний день платежи за оказание госуслуг принимаются в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах, которые зачастую отсутствуют в некоторых местностях, особенно в малонаселенных пунктах.

"Принятие законопроекта позволит физическим лицам и организациям оплачивать государственные и муниципальные услуги непосредственно через МФЦ, будет способствовать решению проблем с оплатой госуслуг, связанных с территориальной удаленностью кредитных организаций от МФЦ, улучшению администрирования доходов бюджетной системы", - говорится в пояснительной записке.