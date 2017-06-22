Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию

Общество
22 июня, 8:42 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, июня. /ТАСС

Джон Макинерни попал в ДТП 4 марта по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт, в результате музыкант получил перелом бедра

Поделиться
Материал из 1 страницы
Участник группы Bad Boys Blue Джон Макинерни

Участник группы Bad Boys Blue Джон Макинерни

© Артем Геодакян/ТАСC

ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Солист немецкой группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, пострадавший в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск в начале марта, записал видеообращение к томским медикам, принимавшим участие в его лечении, сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области.

"Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер - всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего", - приводятся в сообщении слова Макинери.

Видеообращение он записал в Варшаве и направил томским врачам специально ко Дню медицинского работника. Ранее менеджер группы Тарас Волковинский сообщил ТАСС, что после выписки из больницы в Томске музыкант продолжит лечение в Варшаве.

Джон Макинерни попал в ДТП 4 марта по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт. Автомобиль занесло на скользкой дороге, он столкнулся с припаркованной на обочине фурой. В результате музыкант получил перелом бедра и был доставлен на скорой помощи в больницу в Томске, где ему сделали операцию. В Томске на лечении он провел три недели, из-за травмы музыканту пришлось отменить ряд концертов.

Немецкая евродиско-группа Bad Boys Blue была основана в 1984 году. Она записала 21 альбом, наибольшую популярность ей принесли композиции You're a woman, Gimme, gimme your lovin, People of the night.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
3
Девочка сломала позвоночник в детском лагере в Новосибирской области
4
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Сотрудники МВД Киргизии заблокировали здание, в котором находятся отель и отделения СМИ РФ
7
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
Темы дня
Загрузка...
Реклама