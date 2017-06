Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию

ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Солист немецкой группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, пострадавший в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск в начале марта, записал видеообращение к томским медикам, принимавшим участие в его лечении, сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области.

"Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер - всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего", - приводятся в сообщении слова Макинери.

Видеообращение он записал в Варшаве и направил томским врачам специально ко Дню медицинского работника. Ранее менеджер группы Тарас Волковинский сообщил ТАСС, что после выписки из больницы в Томске музыкант продолжит лечение в Варшаве.

Джон Макинерни попал в ДТП 4 марта по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт. Автомобиль занесло на скользкой дороге, он столкнулся с припаркованной на обочине фурой. В результате музыкант получил перелом бедра и был доставлен на скорой помощи в больницу в Томске, где ему сделали операцию. В Томске на лечении он провел три недели, из-за травмы музыканту пришлось отменить ряд концертов.

Немецкая евродиско-группа Bad Boys Blue была основана в 1984 году. Она записала 21 альбом, наибольшую популярность ей принесли композиции You're a woman, Gimme, gimme your lovin, People of the night.