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Китайские туроператоры хотят сотрудничать в сфере организации туров в российскую Арктику

Общество
22 июня, 8:52 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Руководитель Государственного управления по делам туризма КНР предложил рассмотреть возможность создания с Россией трансграничного туристического района

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УЛАН-УДЭ, 22 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Китайские туроператоры заинтересованы в сотрудничестве в организации туров в Арктическую зону РФ, заявил руководитель Государственного управления по делам туризма (ГУТ) КНР Ли Цзиньцзао.

"Нас интересует сотрудничество в области туризма в Арктике. Наши туристические компании готовы обсуждать возможность такого сотрудничества", - сказал он руководителю Ростуризма Олегу Сафонову в Улан-Удэ, где проходит Второе совещании руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.

При этом Ли Цзиньцзао напомнил, что тема уже поднималась в марте в Архангельске во время встречи председателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств, в ней участвовали вице- премьер Дмитрий Рогозин и вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян. "Они договорились о сотрудничестве в области Арктики между Китаем и Россией", - отметил Ли Цзиньцзао. Сафонов, в свою очередь, отметил, что "туристское сотрудничество в Арктике представляется очень интересным и перспективным". "Мы констатируем рост интереса к путешествиям в Арктической зоне РФ. Эта тема для нас очень важна", - сказал он.

Также руководитель ГУТ КНР предложил обсудить возможность создания трансграничного туристического района между КНР и Россией. Сафонов сообщил, что этот вопрос может быть рассмотрен на уровне экспертов во время очередного заседания подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Проведение этого мероприятия планируется в Калининграде в начале августа 2017 года. "В Калининграде наши сотрудники этот вопрос детально обсудят", - отметил Сафонов.

Второе совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии проходит в Улан-Удэ с 21 июня и завершится 24 июня. В центре обсуждений - развитие трансграничных туристических маршрутов между тремя странами.

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