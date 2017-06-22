"Ельцин Центр" создает электронный архив народной памяти о 1990-х годах

Первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябреСпорт 22 июня, 9:10
"Ельцин Центр" создает электронный архив народной памяти о 1990-х годахОбщество 22 июня, 9:07
Производитель керамзитового гравия из КЧР начнет разработку гипсового карьераБанк историй успеха 22 июня, 9:01
Бобровский: многое должно сойтись для выигрыша приза лучшему вратарю сезона в НХЛСпорт 22 июня, 9:00
Российское бортовое оборудование начнут устанавливать на самолеты L-410 в 2018 годуНовости Урала 22 июня, 8:51
СМИ: итальянский клуб СПАЛ интересуется полузащитником "Зенита" ЭрнаниСпорт 22 июня, 8:46
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операциюОбщество 22 июня, 8:42
Кубок надежды: инвалид из Казани мечтает попасть на ЧМ-2018 и стать спортивным менеджеромСпорт 22 июня, 8:39
Томские ученые создали технологию безотходного производства изотопов для диагностики ракаНаука 22 июня, 8:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Президентский центр им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге запускает проект "Пишем историю сами" и собирает воспоминания россиян о 1990-х годах. В результате будет создан "электронный архив народной памяти", к которому смогут обращаться историки, писатели, кинематографисты.
"Все пережитое пока что хранится только в нашей живой памяти и в семейных архивах, эту подлинно народную историю надо сохранить. <…> Мы намерены собрать множество таких свидетельств. В результате общими усилиями будет создан архив народной памяти, к которому смогут обращаться профессиональные историки, иные исследователи, журналисты, кинематографисты, учителя и преподаватели, любые граждане, желающие глубже понять суть этой сложнейшей эпохи, услышать голос ее прямых свидетелей", - сообщили в четверг ТАСС в "Ельцин Центре".
Участниками проекта могут стать люди, которые росли в СССР, вступили в 1980-е годы в сознательном возрасте, испытали на себе перемены и готовы откровенно рассказать о собственном опыте.
"Мы примем воспоминания как в виде текста, так и в виде аудио- или видеофайла. Не диктуем жанр и объем воспоминаний, а также оценки того времени. <…> Молодые люди тоже могут поучаствовать в этом процессе. Мы предлагаем им рассказать о проекте своим родителям, бабушкам и дедушкам", - пояснил Георгий Сатаров, руководитель фонда "Индем", который является соорганизатором проекта.
Электронный архив народной памяти о 1990-х годах создается при поддержке фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" и фонда "Индем" и является частью большого проекта, посвященного истории 1990-х годов, добавили в "Ельцин Центре".
"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В мае музей стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" (EMYA), этот приз впервые был присужден российскому учреждению.