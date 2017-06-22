ГВП получает десятки обращений о реабилитации иностранцев, осужденных в годы ВОВ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главная военная прокуратура (ГВП) РФ получает десятки обращений о реабилитации иностранцев, осужденных в годы Великой Отечественной войны и после нее. Как сообщили ТАСС в военной прокуратуре, большинство из них после проверки архивных уголовных дел военными прокурорами признаны не подлежащими реабилитации.

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"В последние годы военными прокурорами рассматриваются десятки обращений о реабилитации, среди которых в основном граждане Германии, в военное и послевоенное время осужденные военными трибуналами как в СССР, так и на временно оккупированных территориях иностранных государств, воевавших в 1941-1945 гг. против СССР. К их числу относятся полицаи, жандармы, военнослужащие охранных полицейских батальонов, карательных батальонов войск СС, владельцы предприятий, использовавших труд советских граждан, насильно вывезенных в Германию из оккупированных районов СССР, а также иные лица, которые были осуждены за совершение общеуголовных преступлений или шпионаж против СССР в пользу иностранных разведок", - сообщили в ГВП, отвечая на запрос ТАСС.

Так, в 2017 году по заключению главного военного прокурора судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ признан не подлежащим реабилитации гражданин Германии Иоганес Ионе. В составе штурмового отряда (СА) национал-социалистической партии он участвовал в расстреле 18 заключенных концлагеря Бухенвальд. Ранее Верховным судом РФ признаны не подлежащими реабилитации супруги Карл-Вильгельм и Мария-София Гераш, осужденные в 1953 году за шпионаж против СССР.

Отказ в реабилитации

В реабилитации было отказано и ряду бывших руководителей абвера (военной разведки Третьего рейха), курировавших диверсантов и националистов на Украине и в Белоруссии, в том числе Степана Бандеру. Так, в 2014-2015 гг. на основании заключения военных прокуроров было отказано в реабилитации руководителям абвера Гансу Пикенброку, Эрвину Штольце и Францу Бентивеньи.

Бывший заместитель главы абвера Вильгельма Канариса генерал Пикенброк, будучи начальником военной разведки абвера, являлся также одним из организаторов так называемых пятых колонн, руководил операциями абвера до и во время войны (до 1943 года). Начальник военной контрразведки абвера генерал-лейтенант Бентивеньи обвинялся в причастности к массовым убийствам советских евреев в Бабьем Яру в 1941 году. В 1952 году оба были осуждены в СССР к 25 годам заключения, но в 1955 году были переданы ФРГ.

Полковник Эрвин Штольце в 1937-1944 гг. во 2-м отделе абвера, отвечающем за диверсии и саботаж, организовывал диверсионные операции за рубежом, в том числе в тылу советских войск. Согласно его показаниям на Нюрнбергском процессе, он привлек к работе в абвере украинского националиста Бандеру. В 1952 году военный трибунал Московского военного округа приговорил Штольце к расстрелу, спустя два месяца приговор был приведен в исполнение.

Случаи реабилитации

В ГВП отметили, что при пересмотре архивных дел выявлялись единичные случаи необоснованного привлечения иностранцев к уголовной ответственности. "В 2015 году реабилитирована гражданка Германии Гизела Беккер, которая, будучи домработницей, признана виновной в участии в антисоветской организации на том основании, что присутствовала на рождественском ужине в ресторане, где находились члены этой организации", - сообщили в ведомстве.

В этом году исполнилось 25 лет с начала действия закона "О реабилитации жертв политических репрессий", благодаря которому по заявлениям заинтересованных лиц, в основном родственников или представителей общественных организаций, пересматриваются уголовные дела не только советских граждан, репрессированных на нынешней территории РФ, но и иностранных граждан, в отношении которых решения принимались судами СССР или внесудебными органами за пределами СССР. К компетенции военной прокуратуры относятся дела советских военнослужащих и иностранных граждан.

За 25 лет военными прокурорами были пересмотрены почти 273 тыс. уголовных дел в отношении 303 тыс. человек. По результатам рассмотрения более 124 тыс. человек признаны жертвами репрессий, в реабилитации 179 тыс. было отказано. Большая часть дел была пересмотрена еще к середине 2000-х годов, 24 тыс. архивных дел касались иностранцев.