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Роструд: почтальон, который пожаловался Путину на низкую зарплату, работает на полставки

Общество
22 июня, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Как рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов, средняя зарплата почтальонов составляет 14 тыс. рублей

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почтальон, который в ходе "Прямой линии" пожаловался президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату, работает на полставки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

Интервью

Всеволод Вуколов

Всеволод Вуколов: работники стали больше жаловаться на работодателей

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"Мы после "Прямой линии" поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени", - сказал Вуколов. Средняя зарплата почтальонов сегодня составляет 14 тыс. рублей, добавил глава Роструда.

Ранее в ходе "Прямой линии" с президентом ведущие зачитали обращение почтальона, который сообщил, что его зарплата в мае этого года составила 3600 рублей. Глава государства отметил, что есть федеральный закон, согласно которому заработная плата работников не может быть установлена ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сегодня размер МРОТ составляет 7500 рублей.

 

 

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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