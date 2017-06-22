Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уникальные документы из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны РФ о событиях в первые дни Великой Отечественной войны теперь можно найти на сайте оборонного ведомства. Об этом сообщили в четверг в Минобороны.
В ведомстве рассказали, что все документы ранее никогда не публиковались. Цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний военачальников, среди которых маршал Советского Союза Иван Баграмян.
"Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны", - рассказали в Минобороны.
В документах содержится информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года", обнародованы данные о степени готовности к началу войны оборонительного рубежа по линии государственной границы. Многие военачальники также поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко- фашистскими войсками.
"Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны", - рассказали в оборонном ведомстве.