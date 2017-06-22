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Японская компания реализует проект по возобновляемой энергетике в Якутии в 2018 г.

Общество
22 июня, 10:12 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В рамках проекта в поселке Тикси появятся три ветроустановки

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ЯКУТСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Японская компания NEDO в рамках соглашения с Якутией реализует проект по возобновляемой энергетике - в 2018 году в заполярном поселке Тикси появятся три ветроустановки, сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

"В следующем году начнем уже установку ветрогенераторов. Оборудование полностью японское", - сказал он.

Как уточнил директор департамента развития компании NEDO Эийчи Хомма, после подведения итогов конкурса в августе-сентябре победитель проведет технико-экономическое обоснование проекта и после этого приступит к его реализации.

"У нас уже есть опыт на Дальнем Востоке России - в поселке Усть-Камчатске Камчатского края действуют три японские ветроустановки. Но в отличие от камчатского проекта в Тикси дополнительно будет использована система накопления энергии, которая позволит обеспечить стабильную работу ветроустановок. Это более продвинутый проект в сравнении с камчатским", - пояснил представитель компании.

По мнению экспертов, в заполярном поселке Тикси имеется огромный потенциал для внедрения ветроустановок в комбинации с дизельной генерацией. Эийчи Хомма пояснил, что на Дальнем Востоке России имеется 5300 мест с изолированной энергосистемой.

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