Японская компания реализует проект по возобновляемой энергетике в Якутии в 2018 г.

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ЯКУТСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Японская компания NEDO в рамках соглашения с Якутией реализует проект по возобновляемой энергетике - в 2018 году в заполярном поселке Тикси появятся три ветроустановки, сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
"В следующем году начнем уже установку ветрогенераторов. Оборудование полностью японское", - сказал он.
Как уточнил директор департамента развития компании NEDO Эийчи Хомма, после подведения итогов конкурса в августе-сентябре победитель проведет технико-экономическое обоснование проекта и после этого приступит к его реализации.
"У нас уже есть опыт на Дальнем Востоке России - в поселке Усть-Камчатске Камчатского края действуют три японские ветроустановки. Но в отличие от камчатского проекта в Тикси дополнительно будет использована система накопления энергии, которая позволит обеспечить стабильную работу ветроустановок. Это более продвинутый проект в сравнении с камчатским", - пояснил представитель компании.
По мнению экспертов, в заполярном поселке Тикси имеется огромный потенциал для внедрения ветроустановок в комбинации с дизельной генерацией. Эийчи Хомма пояснил, что на Дальнем Востоке России имеется 5300 мест с изолированной энергосистемой.