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В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра

Общество
22 июня, 10:07 UTC+3

Порывы ветра могут достигать 17 м/c

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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. МЧС предупреждает о дожде и усилении ветра до 17 м/c в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении министерства.

"С 09:00 до 21:00 22 июня ожидается небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие старения и по возможности переждать непогоду в безопасном месте. Водителям советуют парковать автомобили в гараж или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - добавили в ГУ МЧС. 

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