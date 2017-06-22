В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. МЧС предупреждает о дожде и усилении ветра до 17 м/c в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении министерства.

"С 09:00 до 21:00 22 июня ожидается небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие старения и по возможности переждать непогоду в безопасном месте. Водителям советуют парковать автомобили в гараж или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - добавили в ГУ МЧС.