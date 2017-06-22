Золотые наручные часы Жаклин Кеннеди проданы на аукционе в Нью-Йорке почти за $380 тысяч

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /Корр.ТАСС Алексей Качалин/. Наручные золотые часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (1929-1994) проданы в среду на аукционе в Нью-Йорке за $379,5 тыс. Это втрое больше стартовой цены в $120 тыс., сообщил торговый дом Christie’s.

Супруга 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) носила эти классические женские часики фирмы Cartier в течение десятилетий, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии. На задней крышке выгравирована дарственная надпись: "От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 - 21:35".

Временной отрезок на гравировке встречается достаточно редко. В данном случае речь идет о спортивном состязании на выносливость, которое было проведено в штате Флорида по инициативе Джона Кеннеди в начале 1963 года. Президент первоначально объявил, что американские военнослужащие должны одолеть пешком без остановки дистанцию в 50 миль (80,5 км), чтобы доказать годность к строевой службе. Однако к инициативе по собственному почину подключилось и гражданское население США, в том числе представители "сливок" общества. В этом немаловажную роль сыграла Жаклин, подавшая личный пример.

Наручные часы из 18-каратного золота - это подарок польского аристократа и дипломата Станислава Альбрехта Радзивилла (1914-1976). Князь Стас был женат на младшей сестре Жаклин - Каролине Кэнфилд (Бувье). Кеннеди в долгу не осталась и подарила зятю картину, изображавшую его и приятеля президента Джека Сполдинга. Это полотно, о существовании которого до сих пор не было известно, было продано вместе с основным лотом.

Жаклин овдовела в 1963 году, а в 1968 году стала женой греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

Уже не в первый раз с молотка уходят личные вещи семьи Кеннеди, находящиеся в частных руках. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году его супруга собрала в Белом доме семью и самых близких друзей Джона и предложила им выбрать себе что-нибудь на память. Благодаря этому на аукцион ранее было выставлено любимое кресло-качалка Джона Кеннеди, а недавно стало известно, что будет продан его дневник с размышлениями о Гитлере.