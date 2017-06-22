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Власти Адыгеи взяли под контроль скандал с якобы незаконным получением медали выпускницей

Общество
22 июня, 11:11 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Будут проанализированы все результаты промежуточной аттестации и проведен опрос среди учителей

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МАЙКОП, 22 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Министерство образования Адыгеи создало спецкомиссию, которая будет выяснять обстоятельства якобы незаконного получения медали выпускницей СОШ №1 Тахтамукайского района республики. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.

В среду одна из выпускниц Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно.

Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Скандальное заявление школьницы получило широкую огласку в социальных сетях.

"Моим распоряжением создана спецкомиссия из сотрудников ведомства, которая сегодня же выезжает в Тахтамукайский район для проведения внеплановой проверки, связанной со скандальным заявлением выпускницы СОШ №1. Мы проанализируем все результаты промежуточной аттестации и опросим всех учителей. Я лично буду контролировать ситуацию", - сказал министр.

У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?…

Публикация от Рузанна Туко (@miss_ruzanna_)

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