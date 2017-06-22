Минстрой и Минфин назвали себя самыми открытыми ведомствами в правительстве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минстрой, Минфин и Федеральная служба судебных приставов по результатам самообследования назвали себя самыми открытыми ведомствами в правительстве РФ по итогам 2016 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе открытого правительства.

В пресс-службе пояснили, что самообследование проводилось с января по декабрь 2016 года по десяти "механизмам открытости министерств и ведомств". К таким механизмам относится, в частности, взаимодействие со СМИ, наличие независимой антикоррупционной экспертизы, работа с обращениями граждан и другие, уточнили в открытом правительстве.

"Наиболее высокие оценки поставили себе Минстрой, Минфин, Федеральная служба судебных приставов и Федеральная налоговая служба", - сообщили в пресс-службе.

"Ежегодно сами министерства и ведомства проводят самообследование, чтобы выявить различия в восприятии бюрократии, выявить некий набор предложений, инструментов, чтобы провести работу над ошибками там, где это требуется", - заявил министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на заседании правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства.

В то же время он отметил, что под эгидой открытого правительства с участием ВЦИОМ проводится независимая оценка открытости министерств и ведомств. "Каждый год мы проводим внешнюю независимую оценку с участием ВЦИОМ, как граждане и референтные группы оценивают реализацию принципов открытости нашими министерствами и ведомствами", - уточнил Абызов.

Расхождение в оценках

В Открытом правительстве отметили, что результаты независимой оценки открытости и результаты самообследования ведомств "как показывается практика, далеко не всегда совпадают".

В пресс-службе сообщили, что по результатам независимой оценки в 2016 году "Минстрой, считающий себя самым открытым министерством", занял последнее место. "В числе наиболее закрытых эксперты и общественность также оценили Росавтодор и Федеральную службу судебных приставов, которые в рейтинге самообследования оказались в топ-5", - уточнили там.

Вместе с тем "лидеры внешнего рейтинга открытости - МЧС, Минобороны и Россельхознадзор, напротив, скромно оценили уровень своей открытости и заняли в рейтинге самообследования, соответственно 32, 10 и 35 место", отметили в пресс-службе.