Более 280 сотрудников Росгвардии удостоены государственных наград в этом году

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 280 сотрудников войск национальной гвардии РФ в этом году получили государственные награды, шестеро из них посмертно. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов в ходе патриотической акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби.
"Нам и сегодня есть чем гордиться - только в 2017 году государственными наградами удостоен 281 сотрудник войск национальной гвардии. К сожалению, шестеро наших товарищей награждены этими наградами посмертно", - сказал он.
Меликов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибли почти 100 тыс. сотрудников органов правопорядка. "Выполняя свой воинский и гражданский долг в годы войны погибли почти 98 тыс. военнослужащих, сотрудников правопорядка. Более 100 тыс. военнослужащих за мужество и героизм были награждены орденами и медалями", - подчеркнул он.
Замдиректора Росгвардии вспомнил не только погибших, но и ветеранов, которые занимают важное место в работе ведомства. "В нашем строю находится 453 ветерана Великой Отечественной войны и более 34 тыс. ветеранов Внутренних войск и подразделений МВД", - сказал он.
Росгвардия регулярно проводит военно-патриотические акции по увековечиванию памяти павших за Отечество, которые нацелены на взаимодействие с ветеранскими организациями, военнослужащими ведомства и молодёжи.