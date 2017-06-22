Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 280 сотрудников Росгвардии удостоены государственных наград в этом году

Общество
22 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Шестеро сотрудников награждены посмертно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 280 сотрудников войск национальной гвардии РФ в этом году получили государственные награды, шестеро из них посмертно. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов в ходе патриотической акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби.

"Нам и сегодня есть чем гордиться - только в 2017 году государственными наградами удостоен 281 сотрудник войск национальной гвардии. К сожалению, шестеро наших товарищей награждены этими наградами посмертно", - сказал он.

Меликов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибли почти 100 тыс. сотрудников органов правопорядка. "Выполняя свой воинский и гражданский долг в годы войны погибли почти 98 тыс. военнослужащих, сотрудников правопорядка. Более 100 тыс. военнослужащих за мужество и героизм были награждены орденами и медалями", - подчеркнул он.

Замдиректора Росгвардии вспомнил не только погибших, но и ветеранов, которые занимают важное место в работе ведомства. "В нашем строю находится 453 ветерана Великой Отечественной войны и более 34 тыс. ветеранов Внутренних войск и подразделений МВД", - сказал он.

Росгвардия регулярно проводит военно-патриотические акции по увековечиванию памяти павших за Отечество, которые нацелены на взаимодействие с ветеранскими организациями, военнослужащими ведомства и молодёжи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День памяти и скорби
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
2
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
3
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
4
ЕГЭ по русскому языку не сдали 0,5% участников экзамена
5
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"
Темы дня
Загрузка...
Реклама