Жители Молдавии и Приднестровья зажгли тысячи свечей в память о начале войны

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КИШИНЕВ, 22 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В городах Молдавии и непризнанного Приднестровья тысячи свечей зажглись в 4 часа утра, когда началась Великая Отечественная война. На Мемориал Славы в Тирасполе в ранний час пришел лидер Приднестровья Вадим Красносельский и другие руководители страны, а также представители Оперативной группы российских войск, ветераны и обычные жители, которые приносили с собой свечи и цветы.
Акция началась со знаменитого обращения Левитана, прозвучавшего 22 июня 1941 года. Ночью здесь дежурила рота почетного караула и одетые в форму советского образца курсанты, а особую атмосферу дополняли красиво подсвеченные иллюминацией памятники. "Прошло все очень трогательно и по-настоящему. Люди пришли по зову души", - обратил внимание Красносельский.
Он отметил, что на таких мероприятиях испытывают смешанные чувства: это и горечь из-за близких, которые не вернулись с фронта, и радость за победу. "Война - это многомиллионные жертвы, которые, по большому счету, не подсчитаны до сих пор, огромный материальный ущерб и, самое страшное, трагедия в каждой семье. Поэтому на сегодняшнем мероприятии было так много людей", - отметил лидер Приднестровья.
Похожие акции прошли в других городах, а также местах боевой славы. Как рассказал корреспонденту ТАСС глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, накануне участники клуба отправились на автобусах к руинам долговременной огневой точки у села Кошница Дубоссарского района Молдавии. Летом 1941-го гарнизон этого ДОТа принял неравный бой, но не сдался, поэтому был выбран в этом году клубом для памятной акции. Здесь молодые люди провели в палатках всю ночь: готовили фронтовую кашу, исполняли военные песни и смотрели документальные фильмы о Великой Отечественной войне. А в 4 часа утра здесь также были зажжены свечи и объявлена минута молчания.
Молдавия одной из первых встретила наступающие фашистские войска. Оборонявшимся пришлось столкнуться с превосходящими силами противника. Несмотря на это, известно, что ни одна часть на этом участке фронта не отступила без приказа. За героизм в первые дни войны многие из оборонявшихся были удостоены высоких наград и званий.