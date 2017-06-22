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Утверждена "дорожная карта" по повышению открытости министерств

Общество
22 июня, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Документ, в частности, предписывает учитывать мнение граждан при аттестации и ежегодной оценке госслужащих

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Открытое правительство утвердило "дорожную карту", направленную на повышение открытости министерств и ведомств. Соответствующее решение принято в четверг на заседании правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства.

"По результатам пяти лет сделано обобщение практик по внедрению принципов открытости в наших органах исполнительной власти, и пришла пора механизмы, которые положительно себя зарекомендовали, имплементировать в законодательство и нормативно-правовые акты. Для этого подготовлена соответствующая "дорожная карта", которая учитывает тот опыт, который накоплен, и ту критику по некоторым механизмам, которую мы получали и корректировали свои подходы", - сказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

В Открытом правительстве уточнили, что большинство мероприятий "дорожной карты" рассчитаны на четвертый квартал 2017 года. Документ, в частности, предписывает учитывать мнение граждан при аттестации и ежегодной оценке госслужащих.

Кроме того, "дорожная карта" предусматривает, что ведомства должны размещать в публичном доступе все электронные обращения граждан и принятые меры по этим обращениям, отметили в пресс-службе.

Также "дорожная карта" предусматривает расширение перечня информации, которые ведомства должны будут в обязательном порядке размещать на своих сайтах.

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