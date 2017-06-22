Совет Думы начался с минуты молчания в память о начале ВОВ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты начали заседание Совета Думы с минуты молчания в связи с Днем памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня - в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война (ВОВ).
"Совет Думы начался с минуты молчания. Сегодня День памяти и скорби", - сказал в четверг журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по итогам заседания Совета.
Он добавил, что делегация Госдумы примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову.
День памяти и скорби отмечается в России в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями) и указом президента РФ от 8 июня 1996 года, а также на Украине и в Белоруссии, первыми принявшими на себя удар гитлеровцев.