Совет Думы начался с минуты молчания в память о начале ВОВ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты начали заседание Совета Думы с минуты молчания в связи с Днем памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня - в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война (ВОВ).

"Совет Думы начался с минуты молчания. Сегодня День памяти и скорби", - сказал в четверг журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по итогам заседания Совета.

Он добавил, что делегация Госдумы примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову.

День памяти и скорби отмечается в России в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями) и указом президента РФ от 8 июня 1996 года, а также на Украине и в Белоруссии, первыми принявшими на себя удар гитлеровцев.