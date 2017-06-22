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Почти половина американцев не собирается в этом году в отпуск

Общество
22 июня, 12:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

49% из тех, кто не уходит в отпуск, не могут себе этого позволить из-за денег

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Почти половина американцев не собирается в нынешнем году в отпуск - по большей части из-за того, что не может его себе позволить. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Чикагского университета и информационным агентством АP. Исследование, итоги которого были опубликованы в среду, проводилось перед началом летнего отпускного сезона в середине мая и охватило более тысячи совершеннолетних жителей США по всей стране.

Были бы деньги...

43% опрошенных заявили, что отпуска у них в этом году не будет. Из них 49% пояснили, что у них просто нет денег на то, чтобы куда-то уезжать. При этом просидеть весь отпуск у себя дома большинство настоящим отдыхом не считает. Такой вариант выбрали для себя в нынешнем году 4% респондентов.

Кстати, если говорить о стоимости отдыха, половина опрошенных надеется уложиться в $1 тыс. Остальные предполагают потратить больше. При этом отпуск для американцев остается делом семейным: как правило, супруги отдыхают вместе и с детьми (по итогам опроса среди людей семейных таких насчитывается 87%), а в поездки они чаще всего отправляются на автомашинах (61%). В этом смысле, как поясняют организаторы исследования, давно сложившиеся стереотипы не меняются и в наши дни.

Работа не пускает

Около 11% американцев утверждают, что в отпуск их не пускает работа. 41% трудящихся участников опроса заявили, что у них по месту службы или работы оплачиваемый отпуск вообще не положен. Да и те, у кого он имеется, зачастую используют его далеко не полностью.

Законами США право на отдых не предусмотрено, хотя попытки законодательного закрепления хотя бы нескольких оплачиваемых отпускных дней в году предпринимались неоднократно. Еще в 2013 году Центр экономических и политических исследований (ЦЭПИ) в Вашингтоне напоминал, что Америка в этом смысле уникальна среди экономически развитых государств. ЦЭПИ утверждал, что оплачиваемого отпуска вообще нет у 23% американцев, в том числе более чем у половины людей с низким уровнем доходов. Кстати, по тем же данным, средняя продолжительность оплачиваемого отпуска в частном секторе в США (т.е. в тех компаниях, где он вообще предусмотрен) составляла около 10 дней за год.

Время дороже денег

Нынешний новый опрос показал, что продолжительность отпуска для американцев в целом важнее комфорта. 63% респондентов сказали, что, если бы им предложили выбирать, они предпочли бы более продолжительный отпуск в сравнительно скромных условиях роскошному, но короткому.

Кстати, 45% отпускников сказали, что будут размещаться в отелях или мотелях. 22% рассчитывают остановиться у друзей или родственников. 9% готовы удовольствоваться "домом на колесах" или палаткой.

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