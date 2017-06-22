Российская делегация представила мэрии города в США проект памятника советским летчикам

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Российская делегация во главе с замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым встретилась с властями города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) и представила им проект памятника 11 советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР. Об этом сообщил в четверг журналистам сам Таранов, находящийся сейчас в Вашингтоне на заседании российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

"Впервые этот вопрос обсуждался российской и американской сторонами во время 20-го пленарного заседания комиссии в мае 2016 года в Вашингтоне, сейчас во исполнении принятого решения мы уже приступили к реализации данного проекта. В настоящее время ведется работа по выбору места установки памятника, начаты мероприятия по согласованию технических условий", - сказал он, добавив, что активное участие в проведении этой работы принимают представителями командования Береговой охраны США, а также руководство Агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести.

По словам Таранова, в среду российская делегация совершила визит в Элизабет-Сити, приуроченный к Дню памяти и скорби. Ее участники встретились с мэром и членами городского совета, провели презентацию макетов памятника и мемориальной плиты, обсудили технические детали проекта, получили рекомендации по размерам мемориальных объектов. "Представители мэрии и офицеры базы Береговой охраны США единодушно поддерживают действия российской стороны и обещали помощь и административную поддержку в проведении работ по установке памятного знака и памятника в месте гибели советских летчиков, погибших при выполнении служебного задания по перегону авиационной техники", - отметил замначальника управления Минобороны.

"Памятная доска и памятник по праву будут являться достопримечательностями города Элизабет-Сити и откроют для широкой публики очередную страницу истории двух государств", - добавил он.

Проект "Зебра"

Поставки американских летающих лодок в СССР осуществлялись с лета 1944 года в рамках проекта "Зебра", гриф секретности с которого в РФ снят в 2007 году, в США - в 1994 году. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити советские морские летчики авиагруппы специального назначения, в состав которой входили 26 экипажей: по 10 от ВВС Северного и Тихоокеанского флотов и шесть от ВВС Черноморского флота. В результате работы с открытыми источниками информации и проведенного архивного поиска был найден непосредственный участник данных событий - бывший военный переводчик ВВС США Грег Гагарин, который и рассказал о проекте "Зебра".

Первую партию гидросамолетов "Номад" и "Каталина" в количестве 47 машин перегоняли для Северного флота. Протяженность маршрута составляла 8325 км, полетное время - около 50 часов, из-за чего пилотам приходилось совершать промежуточные посадки на авиабазах союзников. Для обеспечения полета английским командованием на каждый самолет были выделены штурман и бортрадист, которые следовали с советскими экипажами до Рейкьявика, а затем возвращались в США для повторного вылета с другими экипажами. Операция по перегону гидросамолетов для Северного флота была проведена с 25 мая по 26 июля 1944 года.

Для нужд Тихоокеанского флота гидросамолеты перегонялись восточным маршрутом через Берингов пролив во Владивосток. С 25 августа по 11 сентября 1944 года по нему перелетели 30 летающих лодок. Для Черноморского флота и полярной авиации Главсевморпути было выделено 59 машин. Их перегон осуществлялся с 28 сентября 1944 года по 28 марта 1945 года самым длинным маршрутом протяженностью 13685 км: из США самолеты следовали через Бразилию, Марокко и Ирак в Баку, а оттуда - в Севастополь.

Последняя партия из 28 гидросамолетов была перегнана в СССР с 23 июня по 21 августа 1945 года.

Погибшие летчики

При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

На последнем этапе пути на Северный флот (Исландия - Мурманск) погиб экипаж подполковника Н. П. Романова - в сложных метеоусловиях самолет "Номад" врезался в скалы на северном побережье Норвегии. В экипаж также входили командир авиагруппы полковник В. Н. Васильев, флаг-штурман ВВС ВМФ И. Ф. Мосцепан, старший техник-лейтенант А. М. Скворцов (их тела были обнаружены, но, поскольку их приняли за американских пилотов, они были захоронены в Бельгии), бортмеханик К. Чичкан и воздушный стрелок Н. Е. Кузнецов (тела не найдены). До 2017 года все эти летчики числились пропавшими без вести. Также существует версия, что "Номад" был сбит немецкими истребителями.

Еще один самолет - морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) "Каталина" - при взлете ночью 11 января 1945 с гидроаэродрома Элизабет-Сити упал протекающую неподалеку оттуда в реку Пасквотанк. В результате погибли пять членов экипажа (советские офицеры - командир корабля капитан Н. М. Чиков, штурман капитан В. М. Левин, инженер старший техник-лейтенант Д. М. Медведев, бортмеханик младший техник-лейтенант А. И. Бородин и офицер ВВС Великобритании гражданин Канады радист Натарос Питер). Причина катастрофы не выяснена.

С помощью руководства местного музея удалось сделать копии оригинальных свидетельств о смерти пяти членов экипажа потерпевшей крушение летающей лодки. Также удалось найти подтверждение информации о том, что останки британского военного были отправлены для захоронения в город Торонто (Канада), останки советского штурмана капитана Левина были отправлены в СССР (согласно материалам обобщенной базы данных "Мемориал", Левин похоронен на Донском кладбище в Москве).

В настоящее время ведется работа по поиску мест захоронения остальных погибших членов экипажа, соответствующий запрос о предоставлении документов по проекту "Зебра" с целью уточнения места настоящего захоронения советских военнослужащих передан представителям американской стороны в российско-американской комиссии во время очередной рабочей встречи.