КС запретил отбирать спорное жилье у добросовестных покупателей в пользу государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) постановил, что закон не должен допускать изъятие спорного жилья, которое осталось без хозяина и должно было по закону перейти государству, у добросовестного покупателя, если он не знал и не мог знать о том, что имущество было отобрано у настоящего собственника мошенническим путем. Соответствующее решение оглашено в четверг в суде.

В КС обратился Александр Дубовец, у которого через суд власти Москвы отобрали квартиру. В 2008 году он стал последним покупателем в цепочке договоров купли-продажи квартиры москвича, не имевшего наследников. После смерти хозяина в 1994 году квартира оказалась в руках у мошенников и несколько раз была перепродана.

В 2015 году суд признал, что квартира является выморочным имуществом (имущество, на которое после смерти хозяина нет официальных наследников ни по закону, ни по завещанию) и должна перейти в собственность города Москвы.

"Если выморочное имущество выбыло от такого собственника [государственных или муниципальных органов власти], который... не зарегистрировал своевременно право на него, а добросовестный приобретатель, наоборот, приобрел его в установленном законом порядке, не знал и не мог знать, что имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности помимо его воли, то изъятие у такого приобретателя невозможно", - сообщил журналистам после оглашения судья-докладчик Сергей Казанцев.

КС в своем решении отметил, что в ситуации, когда у собственника было украдено имущество, его можно истребовать даже у добросовестного приобретателя, и это не будет противоречить Конституции. Однако, когда речь идет о выморочном имуществе и вернуть себе жилую недвижимость пытаются органы власти, которые ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и своевременно не зарегистрировали право собственности, суд должен встать на сторону добросовестного покупателя.

История вопроса

Дубовец оспаривал ряд норм Гражданского кодекса РФ.

В мае 2015 года Никулинский районный суд удовлетворил иск департамента городского имущества города Москвы о выселении Дубовца из приобретенной им в 2008 году квартиры и передаче ее в собственность города, поскольку не признал его добросовестным приобретателем.

Суды исходили из того, что спорная квартира является выморочным имуществом и выбыла из владения собственника - города Москвы в результате противоправных действий третьих лиц. Кроме того, суд установил, что факт выбытия имущества из владения собственника помимо его воли доказан, и, следовательно, добросовестность приобретателя не имеет значения.

За Дубовца безуспешно пыталась вступиться Генпрокуратура РФ, которая направляла в Верховный Суд РФ кассационное представление с требованием пересмотреть дело.