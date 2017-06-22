Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В День памяти и скорби, который является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, глава государства почтил память тех, кто отдал жизни за Победу.

Цветы к мемориалу также возложили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководство Администрации Кремля и кабинета министров, представители Совета Федерации и Госдумы, ветеранских организаций.

В начале церемонии солдаты роты Почетного караула вынесли и установили венок из еловых ветвей и красных гвоздик, охваченных лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Глава государства расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.