Рогозин предложил Ван Яню провести комиссию РФ - КНР в Волгограде

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Одним из основных направлений подготовки к празднованию 75-летия победы советской армии в Сталинградской битве должно стать привлечение интереса российской молодежи, зарубежной общественности к истории подвига советских солдат в этом сражении, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яня провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.
"В целом у нас должно быть три акцента в работе оргкомитета. Это, конечно, охват молодого поколения информацией о том, что произошло 75 лет назад и почему это имеет в целом стратегическое значение для исхода войны. Молодежь сегодня знает о Сталинграде намного меньше среднего и старшего поколения, поэтому здесь акцент работ однозначен", - сказал он на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Другим направлением работы оргкомитета станут мероприятия по ознакомлению общественности иностранных государств с ролью советской армии в победе над фашизмом и, в частности, коренного перелома в борьбе с нацисткой Германией в ходе Сталинградской битвы.
"Для нас данный юбилей - это возможность напомнить, что сделала наша страна для разгрома нацизма. Мы прекрасно знаем, что сейчас предпринимаются попытки скрыть нашу роль во Второй мировой войне. Достаточно посмотреть некоторые голливудские фильмы и вообще становится непонятно, кто с кем воевал", - отметил вице-премьер.
Он предложил приглашать иностранные делегации в Волгоград и организовывать для них поездки по местам воинской славы, связанных с историей Сталинградской битвы. Рогозин сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яня провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.
"Третий акцент - состояние инфраструктуры в Волгограде сегодня, нужно, чтобы город развивался. Отдельно хочу сказать и о соседних регионах: Сталинградская битва это не только Сталинград - это сразу несколько регионов юга нашей страны. У моей жены дед погиб в Ростовской области, если помните сюжет фильма "Горячий снег", когда артиллеристы стояли насмерть и сдерживали колонны немецких танков, шедших на Сталинград. Сопричастность есть у всех", - отметил вице-премьер.