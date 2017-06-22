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СПЧ принял резолюцию РФ о 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека

Общество
22 июня, 13:16 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

По словам директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолия Викторова, одобрение проекта резолюции без голосования является несомненным успехом

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ЖЕНЕВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) единодушно поддержал представленный Россией проект резолюции, посвященный отмечаемым в 2018 году двум важным датам - 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека и 25-й годовщине Венской декларации и Программы действий. Резолюция, соавторами которой выступили более 120 государств, была принята в четверг на 35-й сессии СПЧ в Женеве без голосования.

Согласно документу, во время 37-й сессии Совета будет проведен дискуссионный форум высокого уровня на тему о 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека и 25-й годовщине Венской декларации и Программе действий. Намечена также широкая информационная работа по линии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. СПЧ попросил Генеральную Ассамблею ООН рассмотреть вопрос о проведении в 2018 году специального заседания, посвященного этим памятным датам.

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов сообщил ТАСС, что одобрение проекта резолюции без голосования является несомненным успехом. "Российская делегация в продвижении этой инициативы использовала конструктивный и объединительный подход, внеся тем самым осязаемый вклад в укрепление в СПЧ атмосферы подлинного сотрудничества и диалога", - отметил он.

В своем выступлении на сессии Викторов подчеркнул большое значение Всеобщей декларации прав человека и Венской декларации и Программы действий. "Важность этих двух документов для поощрения и защиты прав человека невозможно переоценить", - сказал он. Дипломат выразил пожелание, чтобы все проекты резолюций в СПЧ "готовились и принимались "именно в такой обстановке консолидации позиций и всеобщего взаимопонимания".

Соавторами резолюции в момент ее принятия стали более 120 государств, в том числе Арабская и Африканская группы в полном составе, ряд стран СНГ, некоторые страны Южной Европы, Азии и Латинской Америки, Канада, Швейцария, Норвегия и Турция. Среди соавторов - 15 государств Евросоюза, включая Германию, Италию, Австрию, Швецию и Финляндию.

По информации из источников в постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, список соавторов не является окончательным, поскольку многие делегации пока не получили указаний из столиц: резолюция принималась в самом начале раунда голосования на нынешней сессии СПЧ.

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