На Украине почтили память жертв Великой Отечественной войны

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Трагическую дату начала Великой Отечественной войны официальные власти Украины в последние годы стараются не превращать в повод для проведения больших памятных мероприятий. Так, в День памяти и скорби в короткой церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве принял участие только премьер-министр.

Там был выстроен почетный караул и собрались два десятка ветеранов. Президент же отправился на саммит ЕС в Брюссель и ограничился публикацией официального заявления по случаю 76-летия начала войны.

В нем Петр Порошенко заявил, что низко кланяется "перед людьми старшего поколения - солдатами всех армий, которые преодолели нацистов", отметив весомый вклад украинцев в общую победу. "Беспрекословным и признанным международным содружеством является выдающийся вклад украинцев в общую победу, справедливое дело освобождения своей земли и спасения народов Европы от нацизма", - говорится в тексте заявления.

При этом, вспоминая о тяготах, которые выпали в годы войны на плечи народа, глава государства также счел необходимым упомянуть о предшествующем "двадцатилетнем терроре большевистских вандалов" и поблагодарить военнослужащих, принимающих сегодня участие в силовой операции в Донбассе.

День памяти

Заметно активнее вели себя общественные организации и оппозиционные политические партии Украины. Так, акцию памяти организовало движение "Украинский выбор - Право народа". Активисты, участники и сторонники движения, ветераны войны возложили цветы к Вечному огню и памятной стеле над Могилой Неизвестного солдата, а также минутой молчания почтили мужество воинов-освободителей, отдавших жизни в борьбе с немецкими захватчиками. К акции памяти приобщились неравнодушные киевляне и гости столицы.

"Этот день для миллионов наших сограждан - день скорби, день памяти жертв Великой Отечественной войны. День, когда мы склоняем головы в знак глубокого уважения к памяти тех, кто сражался на фронте, кто ковал Победу в тылу", - отметил лидер движения Виктор Медведчук.

Политик заверил, что "никакие декоммунизаторы, пытающиеся переписать историю и навязать обществу новых героев, не заставят нас забыть правду о той страшной войне". "Историю переписать не удастся: народ помнит и чтит подвиг отцов и дедов, вступивших в смертельную схватку с гитлеровской Германией, отстоявших свободу и спасших мир от коричневой чумы", - заявил Медведчук.

Возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и представители партии "Оппозиционный блок". В своем обращении они призвали украинскую молодежь помнить уроки истории. "Мы обращаемся к молодым поколениям украинцев: как не удалось гитлеровской Германии сломить наших дедов и прадедов, так и сегодня не дайте сломить себя воинствующему национал-радикализму", - отмечается в обращении.

"Оппозиционный блок" напомнил, что Украина в годы Великой Отечественной войны потеряла пятую часть населения. Каждый второй украинец, воевавший в Красной Армии, не дожил до Победы, а каждый второй из оставшихся в живых вернулся домой инвалидом. Потери Украины составили более, чем Великобритании, Канады, США и Франции вместе взятых.

В обращении также отмечается, что одно из крупнейших сражений - битва за Днепр и освобождение Киева вошли в анналы мировой военной истории. "Но сегодня проспект в украинской столице, носящий имя легендарного генерала - освободителя Украины и Киева от немецко-фашистских захватчиков Николая Ватутина нынешняя власть хочет переименовать в проспект Романа Шухевича - командира нацистского спецподразделения "Нахтигаль".

"История переписывается, факты и события, связанные с героической победой в Великой Отечественной войне, извращаются и подтасовываются в угоду правящей элите и национал-радикальной идеологии, которую исповедует нынешняя власть", - подчеркивает "Оппозиционный блок" и призывает встать на пути у национал-радикализма.