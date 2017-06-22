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Сотрудник астраханского Минздрава, резко прокомментировавшая ситуацию с пациентом, уволена

Общество
22 июня, 13:37 UTC+3

Под постом в соцсети о тяжелой больной девушке, которой требуются дорогостоящие лекарства, Анна Любезнова написала комментарий о том, что "такие деньги" приходиться тратить на одного человека

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АСТРАХАНЬ, 22 июня./ТАСС/. Сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова уволена после скандального комментария в одной из социальных сетей по факту тяжелобольной девушки Ирины Васильевой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в четверг.

"Комментарий, высказанный Анной Любезновой в отношении ситуации с пациенткой Ириной Васильевой, является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции Министерства. В настоящий момент Любезнова не является сотрудником пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области, она уволена", - прокомментировали в ведомстве.

21 июня в соцсети появилась информация с просьбой помочь тяжелобольной астраханке Васильевой, которая страдает редким заболеванием крови. Как писал автор текста, региональный Минздрав не предоставил девушке дорогостоящее лекарство (в год на него необходимо порядка 30 млн рублей), которое должно поставляться за счет средств облбюджета, и Васильева может умереть. По данным некоторых СМИ, Любезнова написала резкий комментарий, в котором возмутилась, что "такие деньги" приходиться тратить на одного человека, хотя на них можно обеспечить квартирами 12 семей. Спустя некоторое время данный комментарий был стерт. Данная переписка получила общественный резонанс.

Как отметили в пресс-службе губернатора, сейчас ситуация с обеспечением Ирины Васильевой лекарством находится на особом контроле регионального Минздрава. "В настоящее время производится процедура закупки необходимого препарата. Состояние здоровья пациентки находится под контролем врачей", - подчеркнули в пресс-службе.

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