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Член ОП РФ: террористы создают собственные мессенджеры для связи и пропаганды

Общество
22 июня, 13:51 дата обновления: 22 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Общественная палата за полтора года получила более 7 тыс. обращений о возможных случаях пропаганды экстремизма в интернете, в том числе в анонимных мессенджерах

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Террористы и экстремисты создают для связи и пропаганды собственные мессенджеры, а также используют сотни анонимных каналов в общедоступных программах. Об этом заявил ТАСС в четверг зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по межнациональным отношениям Максим Григорьев.

"Мы находили в том числе и программы, созданные непосредственно для запрещенной в РФ группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - прим. ТАСС), которые распространялись для того, чтобы взаимодействовать. Но обычно люди используют самые простые средства, то есть те мессенджеры, которые используют в повседневной жизни", - сказал Григорьев на презентации книги "Противодействие террористической пропаганде", которая прошла в Общественной палате.

"Сотни каналов [используются], а может быть и тысячи. Это сложно оценить, поскольку [каналы] все время создаются новые, одни закрываются, новые открываются", - добавил он.

Григорьев считает, что для противодействия этому явлению необходима персонализация мессенджеров. По его словам, общество поддерживает это стремление, потому что "в нормальной жизни люди стремятся не к анонимности, а наоборот к максимальной персонализации".

"Персонализация необходима для того, чтобы не использовались анонимные каналы для экстремизма, терроризма и продажи наркотиков", - подчеркнул собеседник агентства.

Общественная палата получила за полтора года более 7 тыс. обращений о возможных случаях пропаганды экстремизма в интернете, в том числе в анонимных мессенджерах. 

"Мы в Общественной палате действительно ведем большую работу по противодействию идеологии и пропаганде терроризма и экстремизма. В прошлом году мы запустили проект, мы обратились к гражданскому обществу с предложением: если они находят в анонимных интернет-мессенджерах, в сети интернет экстремистские материалы, в том числе террористические материалы, пересылать нам эту информацию", - сказал Григорьев.

"На сайте ОП размещен баннер: если вы нашли пропаганду терроризма и экстремизма, можно ввести конкретный адрес. За эти полтора года мы получили более 7 тыс. обращений граждан", - добавил он.

По его словам, полученные обращения анализируют эксперты. В случае обнаружения признаков пропаганды терроризма и экстремизма информация передается в правоохранительные органы, добавил Григорьев. "Если их [интернет-ресурсы] можно закрыть, их закрывают или ограничивают доступ. В тех случаях, когда мы видим, что это происходит в анонимных интернет-мессенджерах, к сожалению, повлиять на это очень сложно", - добавил представитель ОП РФ.

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