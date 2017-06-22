На Центральном кладбище Вены открыли памятник советским военнопленным

ВЕНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Памятник советским военнопленным, погибшим в австрийской столице с 1941 по 1945 год, открыли в четверг на Центральном кладбище Вены. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса стран бывшего СССР, общественных организаций, австрийских властей.

Среди гостей церемонии были посол России в Австрии Дмитрий Любинский, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Монумент работы скульптора Дениса Стритовича установлен у ворот №10, где было обнаружено захоронение с останками 198 граждан СССР. Обелиск высотой 3,6 м был изготовлен Российским военно-историческим обществом, доставлен в Вену из России. МВД Австрии изготовило фундамент для памятника и оказало помощь в его монтаже.

Как рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, общество за три года установило порядка 100 мемориалов и памятников по всему миру.

"Безусловно, одну из основных тем в нашей программе монументальной пропаганды занимает Великая Отечественная война и ее герои. В пределах России действует программа по установке памятников советским воинам. Буквально вчера в Тамбове был открыт мемориал Советскому воину, еще порядка 30 таких мемориалов по всей стране уже сделаны. Этот обелиск - составная часть этой программы", - отметил Кононов.

По словам Кононова, о захоронении с останками граждан СССР на Центральном кладбище Вены он узнал год назад. "Это было подтверждено затем документально на основе работы в архивах. Было принято решение установить обелиск", - сказал он.

Обелиск в Вене

Памятник советским солдатам в Австрии представляет собой монолитный обелиск, его верхушку венчает пятиконечная звезда. Подобный обелиск был установлен в 2016 году в Новгородской области.

Надписи на его четырех гранях у основания гласят на немецком и русском языках: "Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах. Российское военно-историческое общество 2017. Скульптор Д. Стритович. Никто не забыт, ничто не забыто".

Как подчеркнул Кононов, "имя каждого похороненного бойца будет выполнено на дополнительных пилонах, которые мы изготовим и здесь установим к очередной памятной дате в следующем году". По его словам, это может произойти ко дню освобождения Вены или ко Дню Победы в 2018 году.

Воинские захоронения

На Центральном кладбище Вены захоронены известные музыканты, политики и актеры. Здесь же есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. В то же время место захоронения советских военнопленных у ворот №10, которые погибли или скончались от различных болезней, было долгое время забыто.

В 1980 году в результате подкопа было установлено, что у ворот находятся останки советских военнопленных, документы о захоронении хранятся в земельном архиве Вены. В МВД Австрии подтвердили нахождение на этом месте захоронения.

Исследовательский центр "Память" после обработки многочисленных документов из различных архивов выяснил, что здесь находятся останки советских граждан, затем были установлены имена 183 погибших и сейчас разыскиваются их родственники. Пока найдены лишь четыре семьи.

В Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. По государственному договору между Австрией и странами - союзниками антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция), Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с Германией.

22 июня в России отмечают День памяти и скорби - это официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны.