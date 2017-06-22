Путин: власти должны строго контролировать выплаты пострадавшим от природных ЧП

Футболист Билялетдинов сообщил, что переговоры с клубами должны завершиться до конца июняСпорт 22 июня, 15:17
Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим ПивцакинымСпорт 22 июня, 15:01
У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензиюОбщество 22 июня, 14:51
Геркус: футболист Портнягин с высокой долей вероятности будет арендован "Уралом"Спорт 22 июня, 14:49
Прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 9 тыс. 909 рублейЭкономика и бизнес 22 июня, 14:36
КХЛ уверена, что "Динамо" удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18Спорт 22 июня, 14:33
Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки интеграцию шахмат в школьную программуСпорт 22 июня, 14:24
Путин поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу бюджетов регионовЭкономика и бизнес 22 июня, 14:23
UTair за 5 месяцев увеличила пассажирские перевозки на 22,4%, до 2,6 млн человекТранспорт 22 июня, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Региональные и федеральные власти должны держать под строгим контролем доведение денежных компенсаций до граждан, пострадавших от природных ЧП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Вы слышали (во время "Прямой линии"), что есть определенные нарекания со стороны граждан, деньги-то не дошли. Поэтому нужно внимательно к этому вопросу отнестись. <...> Еще раз хочу напомнить, что и федеральные, и региональные органы власти должны держать это под строгим постоянным контролем. Речь идет, в частности, о выплате соответствующих компенсаций за утраченное имущество - частичное или полное,", - сказал Путин.
Президент также заявил, что не против дать МЧС право контролировать деятельностью местных властей в части выплат компенсаций пострадавшим от природных ЧП.
С таким предложением выступил глава МЧС Владимир Пучков.
"Не против, надо посмотреть с юристами, думаю в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий ЧП, наверное, это можно сделать", - сказал Путин.