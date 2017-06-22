Путин: власти должны строго контролировать выплаты пострадавшим от природных ЧП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Региональные и федеральные власти должны держать под строгим контролем доведение денежных компенсаций до граждан, пострадавших от природных ЧП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Вы слышали (во время "Прямой линии"), что есть определенные нарекания со стороны граждан, деньги-то не дошли. Поэтому нужно внимательно к этому вопросу отнестись. <...> Еще раз хочу напомнить, что и федеральные, и региональные органы власти должны держать это под строгим постоянным контролем. Речь идет, в частности, о выплате соответствующих компенсаций за утраченное имущество - частичное или полное,", - сказал Путин.

Президент также заявил, что не против дать МЧС право контролировать деятельностью местных властей в части выплат компенсаций пострадавшим от природных ЧП.

С таким предложением выступил глава МЧС Владимир Пучков.

"Не против, надо посмотреть с юристами, думаю в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий ЧП, наверное, это можно сделать", - сказал Путин.