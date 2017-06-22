МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе, о которой ему сообщили в ходе "Прямой линии", и поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву взять этот вопрос под контроль.

Речь об этом зашла на совещании главы государства с членами правительства после доклада министра природных ресурсов РФ Сергея Донского о ходе ликвидации свалки.

"Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев - прим. ТАСС.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!" - потребовал Путин. "Документы, которые должны быть подготовлены,... должны быть подготовлены в самые короткие сроки", - поручил он. "Я имею ввиду экспертизу: геологию, состав мусора и так далее", - обратился Путин к Донскому.

Президент добавил, что через месяц потребует от Донского и Воробьева отчитаться от проделанной работе. "Вы сказали, что он (Воробьев - прим. ТАСС) должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что он ее написал, к концу дня она точно будет, эта заявка!" - сказал глава государства министру природы.

В своем докладе Донской упомянул, что власти Подмосковья пообещали закрыть свалку в 2019 году. До этого в 2017 году, по словам министра, должно начаться проектирование рекультивации этой свалки, а в 2018 году пройдут предварительные работы по установке систем отвода биогазов и очистных сооружений.

Донской отметил, что также необходимо провести различные оценки состояния объекта, в том числе оценка геологии свалки и состава отходов. Президент попросил объяснить, что конкретно будет сделано уже сейчас по ликвидации свалки и будут ли туда свозиться отходы до ее ликвидации, на что министр не смог однозначно ответить.

"Я хочу, чтобы администратор зафиксировал это (требование закрыть свалку в течение месяца - прим. ТАСС) сегодня в качестве поручения", - заявил президент. "Дмитрий Анатольевич, вас прошу взять под контроль это и довести до конца!" - обратился Путин к Медведеву.

"Запомнили, что я сказал?" - уточнил глава государства у участников совещания.

История вопроса

Во время "Прямой линии" 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались на расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятных запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.

Путин пообещал, что поручит губернатору Московской области и правительству РФ заняться проблемой балашихинской свалки.

Президент также отметил, что помочь решению подобных проблем должны мусороперерабатывающие заводы, решение о строительстве которых уже принято. На первом этапе их будет пять, причем четыре из них - в Московской области.