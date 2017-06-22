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Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье

Общество
22 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В случае принятия инициативы будут внесены поправки в КоАП РФ

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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в четверг принять в первом чтении законопроект, которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.

Речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые были внесены на рассмотрение группой депутатов фракции "Единая Россия" в 2014 году. Действующей редакцией КоАП установлена ответственность за "мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества".

Эту формулировку предлагается изменить на "мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества". Таким образом, в случае принятия инициативы, из статьи исчезнет словосочетание "в общественных местах".

Наказание за хулиганство предлагается усилить до штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (в настоящее время от 500 до 1 тыс.) либо до административного ареста на срок до 15 суток, либо до обязательных работ на срок до 40 часов. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, планируется карать штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (в настоящее время от 1 до 2,5 тыс.) либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В действующей редакции КоАП нормы о повторности по данной статье нет.

Законопроект направлен на "устранение имеющегося правового пробела, затрудняющего в настоящее время привлечение к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов", отмечают авторы в пояснительной записке. По их словам, "нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности".

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