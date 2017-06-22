В Тверской области захоронили останки более 200 солдат, павших в годы войны

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ТВЕРЬ, 22 июня. /ТАСС/. Останки 215 бойцов Советской армии, павших в годы Великой Отечественной войны, захоронили в четверг в Тверской области, церемонии захоронения прошли в семи районах.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Сегодня, в День памяти и скорби, в Тверской области церемонии захоронения советских воинов прошли в Андреапольском, Жарковском, Зубцовском, Пеновском, Ржевском, Торопецком и Кесовогорском районах. Земле преданы останки 215 солдат, погибших на тверской земле в боях за Отечество", - говорится в сообщении.
В Кесовогорском районе области были торжественно захоронены останки солдата, уроженца Тверской области Сергея Бобрикова, которые в начале июня были переданы в регион из Эстонии. Останки были обнаружены эстонским военно-историческим клубом "Фронт Лайн" и переданы в регион при содействии посла РФ в Эстонии Александра Петрова.
"Сегодня со всеми воинскими и духовными почестями мы предаем земле останки красноармейца Сергея Сергеевича Бобрикова, сражавшегося за нашу Родину и погибшего в Эстонии в 1944 году. Теперь родственники и жители Кесовогорского района могут поклониться герою", - сказал в ходе церемонии захоронения глава региона Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Нынешнее захоронение останков солдат, павших в годы войны, - это уже вторая церемония, прошедшая в Тверской области в этом году. Ранее сообщалось, что в ходе военно-исторической экспедиции "Калининский фронт", которая состоялась в Ржевском районе в мае, были обнаружены останки еще около 300 советских солдат и офицеров. Вместе с останками еще более 700 бойцов, найденными ранее, они были захоронены во время церемонии закрытия экспедиции.