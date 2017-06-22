На Ямале разрабатывают программу развития коренных народов Севера до 2022 года

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парламент и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разрабатывают программу устойчивого развития проживающих на территории региона коренных малочисленных народов (КМН) Севера, программа будет действовать до 2022 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Законодательным собранием ЯНАО и профильными департаментами собираются предложения в народную программу устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2022 года. В новом стратегическом документе будут отражены пожелания населения по улучшению качества жизни, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, образование, сохранение традиционной культуры, развитие и повышение эффективности традиционных отраслей", - рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что ученые продолжат исследование социально-экономических факторов жизнедеятельности и социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.
"В этом году они изучают Ямальский район, в следующем году запланирован Тазовский. Сотрудники сектора медицинских исследований после проведения многолетних исследований в Ямальском, Тазовском и Надымском районе приступят к изучению состояния здоровья коренного населения в Красноселькупском районе", - сообщает пресс-служба.
В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни.