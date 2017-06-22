Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в четверг на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается отменить новогодние каникулы, но сделать выходными днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (день Октябрьской революции). Документ размещен в думской электронной базе данных.
В частности, "исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы", говорится в пояснительной записке. "По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", - утверждают коммунисты. При этом, по их мнению, внесение в число нерабочих дней 31 декабря "позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время".
"18 марта - это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем, - пишут разработчики. - Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота".
"7 ноября - день Великой Октябрьской социалистической революции, события XX века всемирного значения, оказавшего огромное влияние на ход мировой истории", - указывают депутаты от КПРФ. По их словам, объявление 7 ноября нерабочим днем стало бы "данью уважения предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство - СССР".