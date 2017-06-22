Член ОП РФ назвал закон о сносе памятников Красной армии в Польше варварством

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по межнациональным отношениям Максим Григорьев назвал варварством принятый в Польше закон о сносе памятников советской эпохи.

Нижняя палата парламента Польши ранее проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, включая мемориалы в честь Красной армии. Поправки вступят в силу спустя три месяца после оглашения.

"Это варварство и средневековье, потому что сотни тысяч красноармейцев, сотни тысяч граждан Советского Союза положили свои жизни в борьбе в том числе за свободу Польши и освобождение Польши от фашистов", - сказал в четверг Григорьев ТАСС.

"Можно сказать, что это варварство, которое не соответствует никаким международным нормам. Понятно, для чего они это делают: это направлено против России. Ни о какой угрозе коммунизма для них, наверное, невозможно говорить", - добавил собеседник агентства.