Сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills попадут в кадровый резерв Росатома

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом признала демонстрационный экзамен WorldSkills в качестве независимой оценки качества подготовки студентов российских техникумов и колледжей, теперь сдавшие его выпускники будут включены в кадровый резерв компании. Об этом сообщила пресс-служба WorldSkills Russia.

Демонстрационный экзамен помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.

"Росатом - это первый крупный работодатель из реального сектора экономики, кто признал результаты демонстрационного экзамена, Росатом давно вовлечен в движение и хорошо знаком со стандартами WorldSkills", - приводит пресс-служба слова генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова.

По данным пресс-службы, Росатом направит своих представителей для участия в оценке результатов выпускных испытаний. "Благодаря доступу Росатома к резерву сдавших демонстрационный экзамен, предприятия госкорпорации смогут нанять молодых рабочих со всей страны", - отметил Уразов.

Skills-паспорт (выдается выпускникам по итогам демонстрационного экзамена) уже признали Роструд, Департамент образования Москвы, Центр занятости молодежи, Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства, Федерация рестораторов и отельеров и другие.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.