По выходным к мощам Николая Чудотворца прибывают до 500 автобусов с паломниками

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. До 500 автобусов с паломниками приезжают по выходным в Москву из регионов к мощам Николая Чудотворца, сообщили в штабе по организации паломничества.

"Суббота и первая половина дня воскресенья приоритетно являются "региональными днями". По статистике волонтеров и оперативных служб города, мы принимаем до 500 автобусов каждую субботу. В обычный будний день их число не превышает 100", - говорится в сообщении.

В связи с этим организаторы обращаются к паломникам столичного региона с просьбой воздержаться от посещения храма Христа Спасителя в выходные дни. "Для комфортного нахождения в очереди рекомендуем паломникам из Москвы и Подмосковья выбирать будние дни и второю половину воскресного дня. В выходные дни ориентировочное время нахождения в очереди составляет 8-10 часов, в то время как в будние дни: 3-5 часов", - отметили в штабе.

По данным на 13 часов четверга, очередь к мощам Николая Чудотворца начинается от Фрунзенской набережной (метро "Парк Культуры"), на ее прохождение потребуется около 3 часов.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.