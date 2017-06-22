По выходным к мощам Николая Чудотворца прибывают до 500 автобусов с паломниками

Мацуев: российские болельщики показали, что являются самыми гостеприимнымиСпорт 22 июня, 16:42
Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 июня, 16:37
Метшин: футболисты "Рубина" Жемалетдинов и Ахметов - завтрашний день сборной РоссииСпорт 22 июня, 16:33
CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентябряСпорт 22 июня, 16:30
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеровЭкономика и бизнес 22 июня, 16:17
Третий пересадочный контур на четверть разгрузит московское метроОбщество 22 июня, 16:16
Эксперт: cборную России ни в коем случае нельзя винить в поражении от команды ПортугалииСпорт 22 июня, 16:16
Источник: Тулеев может вернуться на работу уже на следующей неделеПолитика 22 июня, 16:16
Прожиточный минимум в РФ. ДосьеБиографии и справки 22 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. До 500 автобусов с паломниками приезжают по выходным в Москву из регионов к мощам Николая Чудотворца, сообщили в штабе по организации паломничества.
"Суббота и первая половина дня воскресенья приоритетно являются "региональными днями". По статистике волонтеров и оперативных служб города, мы принимаем до 500 автобусов каждую субботу. В обычный будний день их число не превышает 100", - говорится в сообщении.
В связи с этим организаторы обращаются к паломникам столичного региона с просьбой воздержаться от посещения храма Христа Спасителя в выходные дни. "Для комфортного нахождения в очереди рекомендуем паломникам из Москвы и Подмосковья выбирать будние дни и второю половину воскресного дня. В выходные дни ориентировочное время нахождения в очереди составляет 8-10 часов, в то время как в будние дни: 3-5 часов", - отметили в штабе.
По данным на 13 часов четверга, очередь к мощам Николая Чудотворца начинается от Фрунзенской набережной (метро "Парк Культуры"), на ее прохождение потребуется около 3 часов.
Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.