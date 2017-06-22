Новый директор музея "Исаакиевский собор" считает, что храм находится в хорошем состоянии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новый директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, вступивший в должность 15 июня, отметил хорошее состояние храма. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Он (собор - прим. ТАСС) сегодня в хорошем состоянии. Я пришел, и в углы заглянул, и посмотрел, нет ли на лазурите и малахите пыли и так далее", - сказал он, отметив, что сумел оценить пока только состояние собора, но не общее положение дел.

По словам Мудрова, в вопросе реставрации собора качеству будет уделяться внимание в первую очередь. Он отметил, что существует план реставрации, который предусматривает как архитектурную часть, так и восстановление настенной живописи. "Мы должны понимать, что Исаакиевскому собору нельзя померкнуть, - отметил он. - Из тех денег, которые зарабатываются, я не готов назвать сумму, но это не одна сотня миллионов".

Мудров добавил, что совместная работа с Русской православной церковью продолжится в рамках существующего соглашения. "У музея-памятника давно существует соглашение о совместной деятельности. Проводятся две службы в день, всенощная и божественная литургия", - уточнил он.

Директор музея также сообщил о планах по созданию Музея Петербургской реставрации в рамках комплекса, в который, помимо Исаакиевского, входят Сампсониевский и Смольный соборы. "У нас есть здание, в котором поначалу хотели сделать музей Сампсониевского собора, на Большой Морской, и Смольного монастыря, - пояснил Мудров. - Мы сейчас обсуждаем возможность создания там интерактивного музея вместе с архивом, хранилищем - Музея Петербургской реставрации".

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Он был построен в честь святого Исаакия Далматского, в день памяти которого родился Петр I. Здание Исаакиевского собора находится в собственности города, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.