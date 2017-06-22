В Махачкале в День памяти и скорби хор из 5 тысяч человек спел патриотические песни

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Хор, состоящий из чиновников, общественных деятелей, артистов, студентов и школьников, спел патриотические песни на одной из площадей Махачкалы в День памяти и скорби, в акции принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, число участников хора достигло 5 тысяч человек.

"Сегодня на Университетской площади в Махачкале состоялось хоровое пение патриотических песен "Священная война", "Журавли" и "День Победы". Участие в нем приняли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатели Народного собрания и правительства республики Хизри Шихсаидов и Абдусамад Гамидов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, вузов, школ - всего около 5 тысяч человек", - сказал представитель пресс-службы. День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня - в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война.

По словам представителя пресс-службы, в акции участвовали также коллективы Дагестанского государственного театра оперы и балета, республиканского Русского драматического театра им. М. Горького, Дагестанской госфилармонии, Детской филармонии, муниципальные хоровые коллективы, деятели культуры, науки, образования, творческая молодежь.

Песню "Журавли", автором слов к которой является дагестанский поэт Расул Гамзатов, спели, кроме русского, на аварском, кумыкском, лакском и даргинском языках.

Как сообщил ТАСС Абдулатипов, которому принадлежит идея проведения этой акции, вначале планировалось спеть только одну песню. "Первоначально было запланировано так, чтобы хор спел "Журавли" Расула Гамзатова на некоторых языках народов Дагестана. Потом творческие люди мне подсказали, что нужно начать с песни "Священная война" и завершить песней "День Победы", потому что эти песни мобилизуют народ и сегодня. (…) Это дух народа, мобилизация народа", - сказал он.

После совместного исполнения песен состоялось возложение венков к памятнику Воину-освободителю. "Говорить какие-то слова после тех великих песен, которые отражают тысячи нитей нашей души, не хочется. Хочется еще раз выразить скорбь - и в то же время гордость - и подчеркнуть, что эта победа была достигнута потому, что она была победой всего народа. Потому, что народ смог сплотиться вокруг руководства страны и выступить единым фронтом против страшного врага", - сказал Абдулатипов, добавив, что нынешнее поколение является наследниками этого подвига.