Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Махачкале в День памяти и скорби хор из 5 тысяч человек спел патриотические песни

Общество
22 июня, 15:29 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 22, июня. /ТАСС

Звучали песни "Священная война", "Журавли" и "День Победы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Хор, состоящий из чиновников, общественных деятелей, артистов, студентов и школьников, спел патриотические песни на одной из площадей Махачкалы в День памяти и скорби, в акции принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, число участников хора достигло 5 тысяч человек.

СПЕЦПРОЕКТ

"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ

Документы и фотографии, демонстрирующие, как амбиции политиков стоили жизни миллионам людей

"Сегодня на Университетской площади в Махачкале состоялось хоровое пение патриотических песен "Священная война", "Журавли" и "День Победы". Участие в нем приняли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатели Народного собрания и правительства республики Хизри Шихсаидов и Абдусамад Гамидов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, вузов, школ - всего около 5 тысяч человек", - сказал представитель пресс-службы. День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня - в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война.

По словам представителя пресс-службы, в акции участвовали также коллективы Дагестанского государственного театра оперы и балета, республиканского Русского драматического театра им. М. Горького, Дагестанской госфилармонии, Детской филармонии, муниципальные хоровые коллективы, деятели культуры, науки, образования, творческая молодежь.

Песню "Журавли", автором слов к которой является дагестанский поэт Расул Гамзатов, спели, кроме русского, на аварском, кумыкском, лакском и даргинском языках.

Как сообщил ТАСС Абдулатипов, которому принадлежит идея проведения этой акции, вначале планировалось спеть только одну песню. "Первоначально было запланировано так, чтобы хор спел "Журавли" Расула Гамзатова на некоторых языках народов Дагестана. Потом творческие люди мне подсказали, что нужно начать с песни "Священная война" и завершить песней "День Победы", потому что эти песни мобилизуют народ и сегодня. (…) Это дух народа, мобилизация народа", - сказал он.

После совместного исполнения песен состоялось возложение венков к памятнику Воину-освободителю. "Говорить какие-то слова после тех великих песен, которые отражают тысячи нитей нашей души, не хочется. Хочется еще раз выразить скорбь - и в то же время гордость - и подчеркнуть, что эта победа была достигнута потому, что она была победой всего народа. Потому, что народ смог сплотиться вокруг руководства страны и выступить единым фронтом против страшного врага", - сказал Абдулатипов, добавив, что нынешнее поколение является наследниками этого подвига.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День памяти и скорби
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
4
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
5
Четыре человека скончались после отравления некачественным алкоголем в Подмосковье
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
Темы дня
Загрузка...
Реклама