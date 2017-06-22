Память героев Великой Отечественной войны почтили в Узбекистане

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ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Патриотическая памятная акция в годовщину начала Великой Отечественной войны состоялась в четверг на территории мемориального военного комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана. На месте, где похоронены несколько тысяч солдат, умерших в ташкентских госпиталях от ран, представители общественности, студенты и школьники возложили цветы.
В мероприятии также приняли участие представители посольства РФ, сотрудники Российского центра науки и культуры. "Мы пришли поклониться павшим героям, благодаря которым живем сегодня в свободных демократических странах", - сказал корреспонденту ТАСС председатель правления русского культурного центра Узбекистана Александр Аристов.
Акция началась с возложения цветов к памятникам на местах захоронения павших героев. Затем в представительстве Россотрудничества ветераны поделились воспоминаниями о начале войны.