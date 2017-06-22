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В Госдуме не поддержали проект ЛДПР о замене новогодних каникул дополнительным отпуском

Общество
22 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Инициативой предлагается сократить количество нерабочих праздничных выходных дней, предоставив ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска всем работникам в количестве 10 календарных дней

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал в четверг нижней палате отклонить в первом чтении законопроект об упразднении новогодних каникул и введении вместо них дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска сроком 10 дней. Проект закона был внесен депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским в декабре 2015 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициативой предлагается сократить "количество нерабочих праздничных выходных дней в России, предоставив ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска всем работникам в количестве 10 календарных дней".

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В качестве нерабочих праздничных дней в России, по мнению депутатов от ЛДПР, необходимо оставить только 1 января - Новый год, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России. Авторы полагают, что "эти праздники - историческая данность для России, наиболее знаменательные, памятные и важные вехи в истории нашей страны".

Законодатели отмечают, что Трудовой кодекс РФ насчитывает 14 нерабочих праздничных дней, "большинство из которых составляют новогодние праздники - с 1 по 8 января включительно". "Причем в связи с тем, что некоторые праздничные дни выпадают на выходные дни, праздничные дни переносятся, и в результате общая продолжительность выходных новогодних дней составляет в среднем 10-11 дней ежегодно", - указывают разработчики. Такие продолжительные каникулы в холодное время года, считают парламентарии, ограничивают возможности для многих видов отдыха, а также "плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к различным негативным ситуациям, таким как переедание и злоупотребление спиртными напитками".

В этой связи депутаты предлагают заменить такие вынужденные, по их мнению, праздники предоставлением ежегодного дополнительного 10-дневного оплачиваемого отпуска всем категориям работников, которым они "смогут воспользоваться в любое время полностью или по частям". "Дополнительный десятидневный отпуск можно будет суммировать с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Также за работником остается право по желанию получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск", - заключается в пояснительной записке.

Правительство РФ в отрицательном отзыве на законопроект указывает, что "установление ежегодного дополнительного 10-дневного оплачиваемого отпуска вместо сокращенных нерабочих праздничных дней приведет к увеличению издержек работодателя и потребует дополнительных бюджетных ассигнований". При этом в сопроводительных материалах к документу, говорится в отзыве кабмина, отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.

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