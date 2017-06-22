Сейм Польши легализовал использование препаратов из конопли в медицинских целях

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ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла закон, который открывает пациентам доступ к препаратам из конопли. Из 440 принявших в четверг участие в голосовании только два депутата были против, один воздержался.
Изначально проект закона, подготовленный партией "Кукиз-15", предусматривал, что пациент после получения разрешения сможет самостоятельно выращивать коноплю и использовать ее в терапевтических целях. После поправок было принято решение покупать коноплю в других странах и производить лекарства из нее в аптеках на основании рецепта врача.
Оппозиция заявила о намерении внести поправки, позволяющие выращивать коноплю на территории страны, на этапе рассмотрения закона в Сенате (верхней палате парламента).