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Сейм Польши легализовал использование препаратов из конопли в медицинских целях

Общество
22 июня, 15:51 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 22, июня. /ТАСС

Коноплю намерены покупать в других странах, после чего из нее будут производить лекарства. Оппозиция собирается внести поправки, которые позволят выращивать коноплю на территории страны

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ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла закон, который открывает пациентам доступ к препаратам из конопли. Из 440 принявших в четверг участие в голосовании только два депутата были против, один воздержался.

Изначально проект закона, подготовленный партией "Кукиз-15", предусматривал, что пациент после получения разрешения сможет самостоятельно выращивать коноплю и использовать ее в терапевтических целях. После поправок было принято решение покупать коноплю в других странах и производить лекарства из нее в аптеках на основании рецепта врача.

Оппозиция заявила о намерении внести поправки, позволяющие выращивать коноплю на территории страны, на этапе рассмотрения закона в Сенате (верхней палате парламента).

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