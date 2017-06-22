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Прямой потомок пророка Мухаммеда откроет в Челябинске выставку с редким изданием Корана

Общество
22 июня, 15:53 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 22, июня. /ТАСС

Факсимильная копия Корана Османа была издана в начале ХХ века в виде полноразмерного гигантского фолианта почти в натуральную величину, книга вышла ограниченным тиражом в 50 экземпляров

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Шейх Абдурраззак Ассаиди, являющийся прямым потомком пророка Мухаммеда, откроет 6 июля в Челябинске выставку, одним из экспонатов которой станет редкое факсимильное издание Корана Османа - рукописи, которую в мусульманском мире почитают как прообраз всех списков Корана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

"6 июля в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске пройдет торжественное открытие выставки, одним из экспонатов которой станет факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана. Это довольно редкое издание, до наших дней сохранились считанные единицы. Планируется, что выставку откроют почетные гости конференции "Расулевские чтения": потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурраззак Ассаиди, представители Центрального духовного управления мусульман России, а также верховный муфтий России Талгат Таджуддин", - рассказала сотрудница пресс-службы музея.

Коран Османа в 1869-1923 гг. хранился в петербургской Императорской публичной библиотеке, где в 1905 году востоковед-арабист Степан Писарев подготовил к печати факсимиле с прорисовками и издал его в виде полноразмерного гигантского фолианта почти в натуральную величину. Книга вышла ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Пять из них были преподнесены царственным особам: российскому императору, турецкому султану, персидскому шаху и бухарскому эмиру.

Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России" пройдет 7 июля в городе Троицке Челябинской области. Конференция названа в честь просветителя XIX-XX вв. Зайнуллы Расулева.

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