Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воробьев поручил закрыть свалку в Балашихе

Общество
22 июня, 16:02 дата обновления: 22 июня, 16:11 UTC+3

Полигон ТБО "Кучино" будет закрыт 23 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал команду незамедлительно закрыть полигон ТБО "Кучино" для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон "Кучино" в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Коган и глава Жирков занимаются закрытием в данный момент", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Министр экологии Московской области Александр Коган и глава Балашихинского городского округа Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент, пояснил губернатор.

Требование президента

Президент РФ в четверг на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО" Кучино" в течение месяца.

Смотрите также

Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе

"Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев - прим. ТАСС.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!" - сказал Путин.

Он добавил, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора, одновременно начав там рекультивацию, сообщал в среду ТАСС по итогам заседания специальной рабочей группы. Министр экологии региона Коган тогда пояснил, что мгновенное закрытие полигона может нанести серьезный вред окружающей среде из-за утечки свалочного газа, инфильтрата и пожароопасности полигона.

Рекультивация, по плану министерства, должна была занять 2 года и завершиться высадкой деревьев к 2020 году.

История вопроса

Во время "Прямой линии" 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались на расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера.

Общая площадь свалки составляет более 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

Жители в ходе общения с президентом РФ жаловались на запахи и газ, который приносит со стороны свалки ветер.

Смотрите также

У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензию

Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
4
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
5
Четыре человека скончались после отравления некачественным алкоголем в Подмосковье
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
Темы дня
Загрузка...
Реклама