Воробьев поручил закрыть свалку в Балашихе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал команду незамедлительно закрыть полигон ТБО "Кучино" для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон "Кучино" в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Коган и глава Жирков занимаются закрытием в данный момент", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Министр экологии Московской области Александр Коган и глава Балашихинского городского округа Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент, пояснил губернатор.

Требование президента

Президент РФ в четверг на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО" Кучино" в течение месяца.

"Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев - прим. ТАСС.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку!" - сказал Путин.

Он добавил, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора, одновременно начав там рекультивацию, сообщал в среду ТАСС по итогам заседания специальной рабочей группы. Министр экологии региона Коган тогда пояснил, что мгновенное закрытие полигона может нанести серьезный вред окружающей среде из-за утечки свалочного газа, инфильтрата и пожароопасности полигона.

Рекультивация, по плану министерства, должна была занять 2 года и завершиться высадкой деревьев к 2020 году.

История вопроса

Во время "Прямой линии" 15 июня жители подмосковной Балашихи пожаловались на расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, которая является самой большой в Московской области. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают комфортному проживанию в городе, однако местные власти не реагируют должным образом на обращения по этой проблеме.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера.

Общая площадь свалки составляет более 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

Жители в ходе общения с президентом РФ жаловались на запахи и газ, который приносит со стороны свалки ветер.